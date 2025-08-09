Η Microsoft «σκοτώνει» το Lens – Αντικαθίσταται από το Copilot AI

Μετά από μια δεκαετία λειτουργίας, η Microsoft ανακοίνωσε την οριστική απόσυρση της εφαρμογής Microsoft Lens, του δημοφιλούς mobile scanner που μετέτρεπε έγγραφα, αποδείξεις, επαγγελματικές κάρτες και σημειώσεις σε ψηφιακά αρχεία με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση υποστήριξης, η εφαρμογή θα αποσυρθεί από iOS και Android στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ στις 15 Νοεμβρίου θα αφαιρεθεί από το App Store και το Google Play. Οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν τις σαρώσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η δυνατότητα αυτή θα σταματήσει οριστικά. Τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία θα παραμένουν διαθέσιμα στη συσκευή, όσο η εφαρμογή παραμένει εγκατεστημένη.

Η Lens, που πρωτοεμφανίστηκε το 2015 (ως Office Lens), ξεχώρισε επειδή πρόσφερε δωρεάν πλήρη λειτουργικότητα, χωρίς συνδρομές ή κρυφές χρεώσεις, κάτι σπάνιο για το σημερινό οικοσύστημα εφαρμογών. Υποστήριζε εξαγωγή σε PDF, Word, PowerPoint, Excel και εικόνες, με ενσωματωμένα φίλτρα βελτίωσης και δυνατότητα αποθήκευσης σε Microsoft apps, online υπηρεσίες ή στο ρολό της κάμερας.

Η αντικατάσταση της εφαρμογής από το Microsoft 365 Copilot προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το νέο εργαλείο στερείται πολλών δυνατοτήτων της Lens — όπως η άμεση αποθήκευση σε OneNote ή η ανάγνωση κειμένου μέσω Immersive Reader.

Παρά την ηλικία της, η Lens παραμένει δημοφιλής, με περισσότερες από 322.000 λήψεις τον τελευταίο μήνα και συνολικά 92,3 εκατ. downloads από το 2017, σύμφωνα με την Appfigures. Η Microsoft δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα την απόφαση.

