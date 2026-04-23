Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Η Meta αρχίζει να καταγράφει τη δραστηριότητα εργαζομένων της στις ΗΠΑ στους εταιρικούς υπολογιστές, στο πλαίσιο μιας νέας εσωτερικής πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εσωτερικά σημειώματα που είδε το Reuters, το εργαλείο ονομάζεται Model Capability Initiative και παρακολουθεί κινήσεις του ποντικιού, κλικ, πληκτρολογήσεις και κατά διαστήματα screenshots μέσα σε εφαρμογές και ιστοσελίδες που σχετίζονται με την εργασία.

Στόχος της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό για να εκπαιδεύσει AI agents που θα αλληλεπιδρούν με υπολογιστές πιο κοντά στον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι. Οπως ανέφερε η Meta σε δήλωσή της στο The Verge, αν θέλει να φτιάξει agents που θα βοηθούν σε καθημερινές εργασίες στον υπολογιστή, χρειάζεται πραγματικά παραδείγματα από το πώς οι άνθρωποι κινούνται μέσα σε μενού, πατούν κουμπιά και χρησιμοποιούν εφαρμογές.

Το σύστημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που η Meta αποκαλεί πλέον Agent Transformation Accelerator. Σε ξεχωριστό εσωτερικό σημείωμα, ο διευθυντής τεχνολογίας της εταιρείας, Αντριου Μπόσγουορθ, περιέγραψε ένα μοντέλο εργασίας στο οποίο οι agents θα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς και οι άνθρωποι θα έχουν κυρίως ρόλο καθοδήγησης, ελέγχου και βελτίωσης.

Η Meta υποστηρίζει ότι τα δεδομένα που θα συλλέγονται μέσω του εργαλείου δεν θα χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων και ότι υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου. Ωστόσο η πρωτοβουλία προκάλεσε έντονη εσωτερική αντίδραση, με εργαζομένους να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους και τον Μπόσγουορθ να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα opt out στους εταιρικούς φορητούς υπολογιστές.

Ετσι, η Meta μετατρέπει πλέον όχι μόνο το περιεχόμενο του διαδικτύου αλλά και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι υπάλληλοί της σε πρώτη ύλη για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο στη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην παραγωγικότητα, την αυτοματοποίηση και την επιτήρηση στον χώρο εργασίας.

Με στοιχεία από Reuters και The Verge.