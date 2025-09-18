Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Η Meta ανακοίνωσε τρία νέα ζευγάρια έξυπνων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσά τους και τα πρώτα Ray-Ban που διαθέτουν ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας.

Τα νέα Meta Ray-Ban Display αποτελούν την πρώτη μεγάλη προσπάθεια μετά το Google Glass να φτάσει στην αγορά ευρείας κατανάλωσης ένα ζευγάρι γυαλιών με heads-up display. Το μοντέλο διατηρεί τον κλασικό σχεδιασμό τύπου Wayfarer, ενώ ενσωματώνει κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο.

Η μικρή έγχρωμη οθόνη προβάλλεται στο εσωτερικό του δεξιού φακού, ακριβώς κάτω από το οπτικό πεδίο του χρήστη, επιτρέποντας την εμφάνιση κειμένου, εικόνων, ακόμα και βιντεοκλήσεων. Το περιεχόμενο είναι ορατό μόνο στον χρήστη, ενώ ένα LED προειδοποιεί τους γύρω όταν η κάμερα είναι ενεργή.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ».

Ray-Ban γυαλιά Meta: Δυνατότητες και χειρισμός

Τα γυαλιά συνδέονται με κινητό Android ή iPhone μέσω Bluetooth και υποστηρίζουν μηνύματα και βιντεοκλήσεις μέσα από WhatsApp, Messenger και Instagram. Μπορούν να εμφανίζουν ζωντανές μεταφράσεις, οδηγίες πλοήγησης, πληροφορίες για μνημεία ή έργα τέχνης, αλλά και να χρησιμοποιούνται ως viewfinder για φωτογραφίες.

Η συσκευή χειρίζεται με touch panel στους βραχίονες ή με φωνητικές εντολές, ενώ συνοδεύεται από το Neural Band, ένα βραχιόλι που ανιχνεύει ηλεκτρικά σήματα του χεριού και επιτρέπει ελέγχους με χειρονομίες, όπως pinch, swipe, tap ή ακόμη και χειρόγραφη εισαγωγή.

Η αυτονομία τους φτάνει τις έξι ώρες μικτής χρήσης, με θήκη φόρτισης που προσφέρει έως 30 ώρες. Τα Ray-Ban Display θα κυκλοφορήσουν στις ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή εκκίνησης τα 799 δολάρια και σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Καναδά στις αρχές του 2026.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα Oakley Meta Vanguard, γυαλιά χωρίς οθόνη σχεδιασμένα για αθλητική χρήση. Διαθέτουν κεντρική κάμερα, μικρόφωνα και ηχεία, ενώ συνδέονται με συσκευές της Garmin για καταγραφή δεδομένων όπως ταχύτητα, καρδιακοί παλμοί ή απόσταση.

Μπορούν να καταγράφουν αυτόματα βίντεο σε σημαντικά σημεία μιας διαδρομής ή αγώνα και να τα συνδυάζουν με γραφικά overlays, με δυνατότητα απευθείας κοινοποίησης στο Strava. Θα κυκλοφορήσουν στις 21 Οκτωβρίου με τιμή 499 δολάρια/λίρες/ευρώ.

Τέλος, η Meta ανακοίνωσε και δεύτερη γενιά των Ray-Ban Meta AI γυαλιών, με διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και βελτιωμένη κάμερα, στα 379 λίρες/419 ευρώ.

Με πληροφορίες από Guardian