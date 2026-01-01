Η Meta εξαγόρασε τη startup Manus και στρέφεται στους «AI πράκτορες»

Η Meta εξαγόρασε την AI startup, Manus, έναντι ποσού που ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές με γνώση της συμφωνίας σε μία κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «η πιο ηχηρή στην κούρσα των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης».

Η Manus, με έδρα τη Σιγκαπούρη και ιδρυτές κινεζικής καταγωγής, έγινε γνωστή μέσα στο 2025 χάρη σε έναν AI agent (σ.σ. πράκτορας που λειτουργεί με εντολές μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη) που μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες: από παραγωγή αναλυτικών ερευνητικών αναφορών μέχρι δημιουργία διαφορετικών ιστοσελίδων, αξιοποιώντας μοντέλα εταιρειών όπως η Anthropic και η Alibaba.

Meta: Τι αλλάζει με την εξαγορά της Manus

Η συμφωνία σηματοδοτεί μία στροφή για τη Meta, δηλαδή τη μετάβασή της από τα open-source μοντέλα στα εμπορικά AI προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην ανερχόμενη αγορά των AI agents - ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πεδία, όπου δραστηριοποιούνται ήδη η Microsoft με το Copilot και η OpenAI.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Meta θα διατηρήσει και θα επεκτείνει τη λειτουργία της Manus, ενσωματώνοντας τις δυνατότητές της σε προϊόντα όπως το Instagram και το WhatsApp, με στόχο την παροχή εργαλείων αυτοματισμού σε επιχειρήσεις και δημιουργούς.

Meta: Τι ακολουθεί

Η Manus είχε αποτιμηθεί στα 500 εκατ. δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), μόλις οκτώ μήνες μετά το λανσάρισμά της. Με την εξαγορά, η Meta πληρώνει τετραπλάσια αποτίμηση, ποντάροντας στην ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η Meta ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει κινεζική ιδιοκτησιακή συμμετοχή μετά τη συναλλαγή και ότι η Manus θα τερματίσει κάθε δραστηριότητα στην Κίνα, ένα σημείο-κλειδί, δεδομένων των εντάσεων Ουάσινγκτον, Πεκίνου γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εταιρεία είχε ήδη μεταφέρει την έδρα της στη Σιγκαπούρη και «παγώσει» τα σχέδια για κινεζική έκδοση του προϊόντος.

Για τη Meta, η κίνηση ενισχύει μια στρατηγική επιθετικών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε νωρίτερα μέσα στη χρονιά με νέα μοντέλα. Για την αγορά, επιβεβαιώνει ότι οι AI agents περνούν από το hype στη μαζική υιοθέτηση - και ότι οι μεγάλες πλατφόρμες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν ακριβά για να αποκτήσουν προβάδισμα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal