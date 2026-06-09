Η Meta έβαλε αναγνώριση προσώπου στα έξυπνα γυαλιά της και την έσβησε μόλις αποκαλύφθηκε

Η Meta αφαίρεσε από την εφαρμογή των έξυπνων γυαλιών της σχεδόν όλα τα ίχνη ενός ανενεργού συστήματος αναγνώρισης προσώπου, μία μέρα μετά την αποκάλυψη του WIRED.

Σύμφωνα με ανάλυση του περιοδικού στον κώδικα της νεότερης έκδοσης της εφαρμογής Meta AI, τα τμήματα λογισμικού που συνδέονταν με το σύστημα δεν υπάρχουν πια. Στην προηγούμενη έκδοση, που είχε κυκλοφορήσει την ημέρα του δημοσιεύματος, υπήρχαν βιβλιοθήκες κώδικα με σαφείς αναφορές στην αναγνώριση προσώπου. Στην επόμενη, είχαν αφαιρεθεί.

Το σύστημα, που εσωτερικά στη Meta φέρεται να ονομαζόταν NameTag, δεν είχε ενεργοποιηθεί δημόσια. Όμως, σύμφωνα με το WIRED, μεγάλο μέρος της υποδομής του είχε ήδη ενσωματωθεί στην εφαρμογή Meta AI, η οποία λειτουργεί ως συνοδευτική εφαρμογή για τα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας και έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια κινητά.

Η λειτουργία ήταν σχεδιασμένη ώστε να μετατρέπει τα πρόσωπα που κατέγραφαν τα γυαλιά σε μοναδικά βιομετρικά αποτυπώματα και να τα συγκρίνει με βάση δεδομένων αποθηκευμένη στη συσκευή του χρήστη. Το WIRED αναφέρει ακόμη ότι τα πρόσωπα που το σύστημα δεν αναγνώριζε μπορούσαν να απομονώνονται, να καταγράφονται και να αποθηκεύονται τοπικά για μελλοντική επεξεργασία.

Η Meta υποστηρίζει ότι δεν είχε ληφθεί καμία τελική απόφαση. Ο Άντι Στόουν, αντιπρόεδρος επικοινωνίας της εταιρείας, δήλωσε στο WIRED ότι η λειτουργία είναι «καθαρά διερευνητική» και πως δεν έχει αποφασιστεί αν θα αξιοποιηθεί.

Η υπόθεση, όμως, έγινε πιο ευαίσθητη μετά την αντίδραση της εταιρείας. Μετά το πρώτο δημοσίευμα, ο Στόουν είχε γράψει ότι η Meta δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το πώς θα λειτουργούσε το σύστημα, επειδή «η λειτουργία δεν υπάρχει». Ο τεχνολογικός διευθυντής της εταιρείας, Άντριου Μπόσγουορθ, χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «απίστευτα παραπλανητικό» και «απολύτως ανέντιμο».

Λίγο αργότερα, στη νέα έκδοση της εφαρμογής, ο κώδικας που είχε εντοπίσει το WIRED είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Μαζί του αφαιρέθηκαν, σύμφωνα με το περιοδικό, ο μηχανισμός αναγνώρισης, η διαδικασία NameTag, η ειδοποίηση «Person recognized» που θα εμφανιζόταν όταν αναγνωριζόταν ένα πρόσωπο, αλλά και ο φάκελος όπου θα αποθηκεύονταν οι περικομμένες εικόνες και τα βιομετρικά αποτυπώματα άγνωστων προσώπων.

Η Meta δεν απάντησε στις ερωτήσεις του WIRED για το γιατί αφαιρέθηκε ο κώδικας ούτε αν η αλλαγή είχε προγραμματιστεί πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Το NameTag είχε έρθει για πρώτη φορά στο φως τον Φεβρουάριο, όταν οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικά έγγραφα της Meta, ανέφεραν ότι η εταιρεία ανέπτυσσε αναγνώριση προσώπου για τα έξυπνα γυαλιά της και εξέταζε ακόμη και κυκλοφορία μέσα στη χρονιά. Ένα από τα εσωτερικά σημειώματα φέρεται να περιέγραφε την πιθανή κυκλοφορία σε ένα «δυναμικό πολιτικό περιβάλλον», όπου οργανώσεις για την ιδιωτικότητα και τις πολιτικές ελευθερίες θα ήταν απασχολημένες με άλλα ζητήματα.

Η αναγνώριση προσώπου στα έξυπνα γυαλιά δεν είναι μια απλή τεχνική λειτουργία. Όταν μια κάμερα φοριέται στο πρόσωπο και κινείται στον δρόμο, στο μετρό, σε ένα μπαρ ή σε μια διαδήλωση, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να αναγνωρίσει. Είναι ποιος έχει δώσει άδεια να αναγνωριστεί.

Γι’ αυτό και οι αντιδράσεις από οργανώσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας είναι έντονες. Η Κέιντ Κρόκφορντ, από την ACLU της Μασαχουσέτης, δήλωσε στο WIRED ότι η αφαίρεση του κώδικα δεν αναιρεί την αρχική απόφαση να μπει στην εφαρμογή. Κατά την ίδια, η υπόθεση δείχνει γιατί οι νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων χρειάζονται ισχυρότερη εφαρμογή.

Η Meta είχε ανακοινώσει το 2021 ότι σταματά την αναγνώριση προσώπου στο Facebook, μετά από χρόνια αντιδράσεων. Η πιθανότητα να επιστρέψει παρόμοια τεχνολογία μέσα από φορετές συσκευές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνει την υπόθεση ακόμη πιο φορτισμένη.

Η εταιρεία λέει ότι το NameTag δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ για τους χρήστες. Το WIRED, όμως, βρήκε τον κώδικα μέσα σε μια εφαρμογή που βρίσκεται ήδη σε εκατομμύρια κινητά. Και μία μέρα μετά το δημοσίευμα, ο κώδικας είχε φύγει.

Σε αυτή τη μικρή χρονική απόσταση βρίσκεται όλη η ανησυχία της ιστορίας. Όχι μόνο στο τι μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά, αλλά στο πόσο αθόρυβα μπορεί να ετοιμάζεται μια τέτοια λειτουργία πριν οι άνθρωποι μάθουν ότι υπάρχει κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ρωτηθούν.

με στοιχεία από WIRED, Engadget, Gizmodo