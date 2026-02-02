Η Meta αντιμέτωπη με κατηγορίες εκμετάλλευσης ανηλίκων

Την Δευτέρα ξεκινά η δεύτερη μεγάλη δίκη της Meta για το 2026 σχετικά με φερόμενες βλάβες σε παιδιά.

Η ιστορική δίκη με ενόρκους στη Σάντα Φε αντιπαραθέτει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού με τον γίγαντα των κοινωνικών μέσων. Η πολιτεία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία ενθάρρυνε εν γνώσει της τους παιδόφιλους να χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram για να εκμεταλλεύονται παιδιά.

Η δίκη θα παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του κράτους Ραούλ Τόρεζ, αποδεικνύουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta δημιουργούν επικίνδυνα περιβάλλοντα για τα παιδιά, εκθέτοντάς τα σε σεξουαλική εκμετάλλευση, προσέλκυση, σεξουαλική εκβίαση και εμπορία ανθρώπων.

Οι κατηγορίες εις βάρος της Meta

Η αγωγή αναφέρει ότι οι σχεδιαστικές επιλογές και τα κίνητρα κέρδους της Meta έδωσαν προτεραιότητα στην αφοσίωση των χρηστών έναντι της ασφάλειας των παιδιών και ότι η εταιρεία δεν εφάρμοσε αποτελεσματικά μέτρα προστασίας. Η πολιτεία κατηγορεί την εταιρεία ότι επέτρεψε την ύπαρξη μη ελεγχόμενων ομάδων αφιερωμένων στο εμπορικό σεξ και ότι διευκόλυνε την αγορά, πώληση και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM).

«Ενώ ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού προβάλλει εντυπωσιακά, άσχετα και παραπλανητικά επιχειρήματα επιλέγοντας επιλεκτικά συγκεκριμένα έγγραφα, εμείς εστιάζουμε στην απόδειξη της μακροχρόνιας δέσμευσής μας να υποστηρίζουμε τους νέους», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta.

«Για πάνω από μια δεκαετία, ακούσαμε τους γονείς, συνεργαστήκαμε με ειδικούς και τις αρχές επιβολής του νόμου και κάναμε σε βάθος έρευνα για να κατανοήσουμε τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε σημαντικές αλλαγές, όπως η εισαγωγή λογαριασμών για εφήβους με ενσωματωμένα μέτρα προστασίας και η παροχή εργαλείων στους γονείς για τη διαχείριση των εμπειριών των εφήβων τους. Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και προσπαθούμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι».

Η αγωγή ακολουθεί μια διετή έρευνα της Guardian, που δημοσιεύθηκε το 2023, η οποία αποκάλυψε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας δυσκολευόταν να αποτρέψει τους χρήστες από το να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες του για την εμπορία παιδιών. Η έρευνα αναφέρεται αρκετές φορές στα έγγραφα της αγωγής. Σε συνέντευξή του στην Guardian το 2024, ο Τόρεζ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Meta είναι η «μεγαλύτερη αγορά για αρπακτικά και παιδεραστές παγκοσμίως».

Μετά από μια εβδομάδα επιλογής ενόρκων, οι εναρκτήριες δηλώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 9 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενες από την παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά εβδομάδες.

Δικαστικές διαμάχες για τις εταιρείες των social media

Οι εταιρείες κοινωνικών μέσων δικτύωσης υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι δεν ευθύνονται για εγκλήματα που διαπράττονται μέσω των δικτύων τους, λόγω ενός ομοσπονδιακού νόμου των ΗΠΑ που προστατεύει γενικά τις πλατφόρμες από νομική ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες τους, το άρθρο 230 του Communications Decency Act. Οι προσπάθειες της Meta να επικαλεστεί το άρθρο 230 και την πρώτη τροπολογία για να αντιταχθεί στην υπόθεση τελικά απορρίφθηκαν με απόφαση δικαστή τον Ιούνιο του 2024, λόγω του ότι η αγωγή εστίαζε στο σχεδιασμό των προϊόντων της πλατφόρμας της Meta και σε άλλα ζητήματα που δεν αφορούσαν την ελευθερία του λόγου, όπως εσωτερικές αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο και την επιμέλεια.

Η δίκη στο Νέο Μεξικό έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη μιας πολύκροτης υπόθεσης στο Λος Άντζελες, στην οποία εκατοντάδες αμερικανικές οικογένειες και σχολεία ισχυρίζονται ότι οι Meta, Snap, TikTok και YouTube έχουν βλάψει τα παιδιά. Οι ενάγοντες στην αγωγή του Λος Άντζελες ισχυρίζονται ότι οι πλατφόρμες εθίζουν εις γνώσει τους τους νεαρούς χρήστες, οδηγώντας τους σε κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, αυτοτραυματισμούς και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Στη διαδικασία συμμετέχουν περίπου 1.600 ενάγοντες, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 350 οικογένειες και 250 σχολικές περιφέρειες. Οι Snap και TikTok κατέληξαν σε συμβιβασμό με τους ενάγοντες, ενώ οι Meta και YouTube παραμένουν υπό δίκη. Κάθε εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες.

«Το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις φτάνουν σε δίκη αποδεικνύει ότι το φράγμα του άρθρου 230 σπάει», δήλωσε η Σάτσα Χάγορθ, εκτελεστική διευθύντρια του Tech Oversight Project. «Αυτές είναι οι δίκες μιας γενιάς. Ακριβώς όπως ο κόσμος παρακολούθησε τα δικαστήρια να καθιστούν υπεύθυνες τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες και τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, θα δούμε για πρώτη φορά τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να καταθέτουν».

Οι βασικοί μάρτυρες για τους ενάγοντες στην αγωγή του Νέου Μεξικού αναμένεται να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς και αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι θα μιλήσουν για τις φερόμενες βλάβες και τα εγκλήματα που έχουν δει να συμβαίνουν στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp, καθώς και πληροφοριοδότες, οι οποίοι ενδέχεται να αποκαλύψουν εσωτερικές συζητήσεις της εταιρείας. Δεν αναμένεται να καταθέσουν έφηβοι και οικογένειες που έχουν υποστεί βλάβη στις πλατφόρμες.

Η υπόθεση της Meta

Κατά τη διάρκεια της πορείας της αγωγής προς το δικαστήριο, η εισαγγελία έχει δημοσιοποιήσει αρκετές νέες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πιθανότητα η Meta να έχει αποκομίσει κέρδη τοποθετώντας διαφημίσεις εταιρειών όπως η Walmart και η Match Group δίπλα σε περιεχόμενο που σεξουαλικοποιούσε παιδιά, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εσωτερικά έγγραφα της Meta που έλαβε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δείχνουν ότι η εταιρεία εκτιμά ότι περίπου 100.000 παιδιά στο Facebook και το Instagram υφίστανται καθημερινά σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο. Τα έγγραφα που κατατέθηκαν αποκάλυψαν αποσπάσματα συνομιλιών χρηστών που φέρεται να συζητούσαν πώς να παρασύρουν ανηλίκους σε σεξουαλικές πράξεις. Ένας πρώην υπάλληλος του Instagram κατέθεσε το 2023 ενώπιον του Κογκρέσου ότι η ίδια του η κόρη είχε δεχτεί ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις στο Instagram. Όταν ενημέρωσε την ανώτερη ηγεσία της Meta, είπε ότι τον αγνόησαν.

Μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο είναι λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψη τριών ανδρών το 2024, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών μέσω των πλατφορμών της Meta. Αυτό ήταν μέρος μιας έρευνας που ονομάστηκε «Operation MetaPhile» από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Μυστικοί πράκτορες που προσποιούνταν ότι ήταν παιδιά ήρθαν σε επαφή με τους υπόπτους, οι οποίοι φέρεται να τους προσέγγισαν για σεξουαλικές υπηρεσίες αφού βρήκαν ανηλίκους μέσω σχεδιαστικών χαρακτηριστικών στο Facebook και το Instagram.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, οι πράκτορες δεν ξεκίνησαν καμία συζήτηση σχετικά με σεξουαλική δραστηριότητα. Μετά από μια έξαρση δραστηριότητας από ενήλικες σε έναν από τους λογαριασμούς αυτών των μυστικών πρακτόρων, η Meta δεν τον έκλεισε, αλλά του έστειλε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κερδίσει χρήματα από τους λογαριασμούς και να αυξήσει τον αριθμό των ακολούθων του.

Μια καταγγελία την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε ισχυρισμούς ότι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ενέκρινε την πρόσβαση ανηλίκων σε συνοδούς chatbot τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις προειδοποιήσεις του προσωπικού ασφαλείας της εταιρείας ότι τα bots θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις. Εσωτερικά email και μηνύματα που αναφέρονται στις καταγγελίες δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι «η Meta, υπό την καθοδήγηση του Ζούκερμπεργκ, απέρριψε τις συστάσεις του προσωπικού ακεραιότητας και αρνήθηκε να επιβάλει λογικά μέτρα προστασίας για να αποτρέψει τα παιδιά από το να υποστούν σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω συνομιλιών με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης».

Τα έγγραφα περιγράφουν λεπτομερώς μια εσωτερική συνομιλία τον Μάρτιο του 2024 σχετικά με τον γονικό έλεγχο για ανηλίκους που χρησιμοποιούν chatbots τεχνητής νοημοσύνης στις πλατφόρμες της Meta. Ένας υπάλληλος ρώτησε αν οι γονείς μπορούν να απενεργοποιήσουν τα chatbots για τα παιδιά τους. Ένας άλλος υπάλληλος απάντησε ότι ήταν «απόφαση σε επίπεδο Μαρκ ότι οι γονείς δεν μπορούν να τα απενεργοποιήσουν».

Με πληροφορίες από Guardian