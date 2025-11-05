Η μελατονίνη συνδέεται με 90% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει τη μακροχρόνια χρήση μελατονίνης με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, ωστόσο οι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα και δεν συνιστούν τη διακοπή του δημοφιλούς συμπληρώματος ύπνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης (American Heart Association), τα ευρήματα προέρχονται από προκαταρκτική έρευνα που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης στις 7 Νοεμβρίου 2025.

«Τα συμπληρώματα μελατονίνης μπορεί να μην είναι τόσο αβλαβή όσο συνήθως πιστεύεται.Αν τα αποτελέσματά μας επιβεβαιωθούν, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με τη χρήση βοηθημάτων ύπνου», δήλωσε ο δρ. Εκενεντιλιτσούκου Ννάδι, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής ειδικευομένων στην Εσωτερική Παθολογία στο SUNY Downstate/Kings County της Νέας Υόρκης.

Η μελέτη ανέλυσε αρχεία υγείας πέντε ετών από περισσότερους από 130.000 ενήλικες με αϋπνία που είχαν χρησιμοποιήσει μελατονίνη για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα αυτά είχαν κατά 90% αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας μέσα σε πέντε χρόνια, σε σύγκριση με όσους δεν έπαιρναν μελατονίνη.

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί προειδοποιούν πως τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή.

«Τα ευρήματα είναι σίγουρα ενδιαφέροντα και αξίζουν προσοχής, αλλά η μελέτη είναι παρατηρησιακή και βασίζεται σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, πράγμα που περιορίζει τη δυνατότητά της να αποδείξει αιτιώδη σχέση», δήλωσε ο Μουχαμάντ Ρίσι, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής ιατρικής και εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου, στην εφημερίδα Washington Post.

Ο Ρίσι επεσήμανε επίσης ότι η έρευνα ταξινόμησε τους χρήστες μελατονίνης ως άτομα στα οποία είχε συνταγογραφηθεί το συμπλήρωμα, ενώ στις ΗΠΑ η μελατονίνη πωλείται χωρίς ιατρική συνταγή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί που τη λαμβάνουν αυτοβούλως ενδέχεται να έχουν καταγραφεί ως μη χρήστες, επηρεάζοντας έτσι τα στατιστικά αποτελέσματα.

Η μελατονίνη είναι φυσική ορμόνη που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης και χρησιμοποιείται ευρέως ως βοήθημα ύπνου, ακόμη και σε παιδιά.

Η Τζόις Οεν-Χσιάο, αναπληρώτρια καθηγήτρια καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Γέιλ, δήλωσε επίσης στην Washington Post ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί από μόνη της να επηρεάσει αρνητικά την καρδιά, ενώ η αϋπνία θεωρείται πιθανός παράγοντας κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο δρ. Ννάδι πρόσθεσε: «Η πιο σοβαρή αϋπνία, η κατάθλιψη ή το άγχος, αλλά και η χρήση άλλων υπνωτικών φαρμάκων, μπορεί να συνδέονται τόσο με τη λήψη μελατονίνης όσο και με αυξημένο καρδιακό κίνδυνο». Και κατέληξε: «Αν και η συσχέτιση που βρήκαμε εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του ευρέως χρησιμοποιούμενου συμπληρώματος, η μελέτη μας δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί αν η μελατονίνη είναι ασφαλής για την καρδιά».

Με πληροφορίες από People