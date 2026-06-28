Η Μάργκαρετ Άτγουντ δοκίμασε μία φορά το Claude και δεν εντυπωσιάστηκε

Η Μάργκαρετ Άτγουντ δοκίμασε μόνο μία φορά εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε στο λογοτεχνικό και πολιτιστικό φεστιβάλ Babell, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, η εμπειρία δεν την έπεισε.

Η Καναδή συγγραφέας, γνωστή κυρίως για το The Handmaid’s Tale, βρέθηκε στο φεστιβάλ για να μιλήσει για τα απομνημονεύματά της, Book of Lives, που κυκλοφόρησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Η συζήτηση, ωστόσο, πέρασε γρήγορα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Άτγουντ είπε ότι χρησιμοποίησε μία φορά το Claude της Anthropic, όχι για να τη βοηθήσει στη συγγραφή, αλλά για κάτι πολύ πιο απλό: ήθελε να μάθει το τέλος μιας ιστορίας από τη βρετανική αστυνομική σειρά Father Brown. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, ήταν λάθος.

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«Το Claude μου έδωσε λάθος απάντηση ή είπε ψέματα. Φυσικά, δεν ήξερε ότι έλεγε ψέματα, γιατί δεν είναι άνθρωπος· είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο», είπε. Σύμφωνα με την ίδια, το σύστημα είχε αντλήσει πληροφορίες από τηλεοπτικές κριτικές, οι οποίες συνήθως δεν αποκαλύπτουν το τέλος μιας ιστορίας, και έτσι οδηγήθηκε σε λάθος συμπέρασμα.

Η Άτγουντ συνόψισε την άποψή της για την τεχνητή νοημοσύνη με τη φράση «garbage in, garbage out», λέγοντας ότι ακόμη και όσοι χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία για επαγγελματικούς λόγους πρέπει να ελέγχουν τα αποτελέσματα, επειδή κάνουν λάθη.

«Οι άνθρωποι δεν είναι ρομπότ, αλλά είναι καιροσκόποι», είπε. «Αν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να κλέψουν και είναι δύσκολο να εντοπιστεί, θα το κάνουν».

Στην ίδια συζήτηση, η Άτγουντ μίλησε και για τη λογοκρισία, την οποία χαρακτήρισε «πολύ παλιά ιστορία» στην παγκόσμια ιστορία. Τα βιβλία της έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο απαγορεύσεων, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου το The Handmaid’s Tale συμπεριλήφθηκε το 2025 σε λίστα του PEN America με τα πιο συχνά απαγορευμένα βιβλία σε σχολικές περιφέρειες.

Η ίδια αντιμετώπισε το θέμα με το γνώριμο σαρκαστικό της ύφος. «Είναι καλό διαφημιστικό κόλπο», είπε για τις απαγορεύσεις βιβλίων. «Μην το διαβάσετε, είναι πολύ καυτό για να το διαβάσετε. Και μετά όλοι τρέχουν να το αγοράσουν και σκέφτονται: πού είναι τα διεστραμμένα σημεία;».

Η Άτγουντ είπε ότι, ζώντας στον Καναδά, έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει άμεσες προσπάθειες λογοκρισίας στο έργο της. Ωστόσο, χαρακτήρισε ανησυχητικό το σημερινό πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι εκεί επιχειρείται η φίμωση της πολιτικής διαφωνίας.

με στοιχεία από The Verge