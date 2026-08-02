Η λειτουργία στα iPhone που μειώνει τη ναυτία στο αυτοκίνητο

Αν, τυχόν, έχεις παρατηρήσει τελευταία χρήστες iPhone να κοιτούν το κινητό τους ενώ στην οθόνη εμφανίζονται μικρές κουκκίδες που κινούνται συνεχώς, δεν πρόκειται για κάποιο νέο εφέ ή εφαρμογή.

Είναι, όπως αναδεικνύει το BBC, μία σχετικά άγνωστη λειτουργία της Apple που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τα φαινόμενα ναυτίας κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, πόσω μάλλον αυτόν με αυτοκίνητο.

Η λειτουργία στα iPhone ονομάζεται Vehicle Motion Cues (Ενδείξεις κίνησης οχήματος στα ελληνικά) και χρησιμοποιεί τον επιταχυνσιόμετρο του τηλεφώνου για να εμφανίζει κινούμενες κουκκίδες στα άκρα της οθόνης. Οι κουκκίδες κινούνται συγχρονισμένα με τις επιταχύνσεις, τις στροφές και τα φρεναρίσματα του οχήματος, προσφέροντας στον εγκέφαλο επιπλέον οπτικές πληροφορίες για την κίνηση.

Apple’s anti-nausea dots might actually work. Vehicle Motion Cues are designed to reduce car sickness while using an iPhone, iPad, or MacBook in a moving vehicle.



The feature adds moving dots around the screen that match the motion of the car. That helps reduce the mismatch… pic.twitter.com/c5OzGAy7n7 — Link Technologies (@LinkTechnlogies) June 18, 2026

Ποικίλλουν οι εμπειρίες στους χρήστες των iPhone

Παρότι η συγκεκριμένη δυνατότητα υπάρχει στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του iPhone εδώ και αρκετό καιρό, τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το κινητό τους στο αυτοκίνητο χωρίς να αισθάνονται αδιαθεσία.

Οι εμπειρίες, βέβαια, διαφέρουν όπως ισχύει σε κάθε άνθρωπο. Για κάποιους η λειτουργία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ άλλοι δεν έχουν δει κάποια, σημαντική διαφορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι συζητείται όλο και περισσότερο έχει κινήσει το ενδιαφέρον ακόμη και των ειδικών που μελετούν τη ναυτία στις μετακινήσεις.

Παρότι δεν υπάρχει απόλυτη επιστημονική συμφωνία για το τι ακριβώς προκαλεί τη ναυτία, η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι δημιουργείται όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από τις αισθήσεις. Τα μάτια είναι στραμμένα σε μια σταθερή οθόνη, ενώ το εσωτερικό μέρος του αυτιού αντιλαμβάνεται ότι το σώμα κινείται. Αυτή η «σύγκρουση πληροφοριών» προκαλεί σε αρκετούς ανθρώπους ζάλη, αποπροσανατολισμό και τελικά ναυτία.

I think this is the Vehicle Motion Cues feature and it’s and it helps reduce motion sickness (car sickness) when you’re using your phone in a moving vehicle.



To turn it on:

Settings → Accessibility → Motion → Vehicle Motion Cues



I prefer you leave it at Automatic cause it… https://t.co/lFy1dSVCnY pic.twitter.com/3Jsv1uqriH — WILSON (@iamw1lsn) May 24, 2026

Πώς προκαλείται τελικά η ναυτία

Υπάρχουν, πάντως, και άλλες θεωρίες. Ο καθηγητής Τομ Στόφρεγκεν από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα θεωρεί ότι το πρόβλημα σχετίζεται περισσότερο με τον τρόπο που ο εγκέφαλος προβλέπει την κίνηση του σώματος και διατηρεί την ισορροπία. Όταν αυτές οι προβλέψεις αποτυγχάνουν, εμφανίζονται τα δυσάρεστα συμπτώματα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί γιατί οι οδηγοί σπάνια υποφέρουν από ναυτία, σε αντίθεση με τους επιβάτες που δεν ελέγχουν το όχημα.

Η καθηγήτρια Κρίστεν Στίνερσον από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, η οποία μελετά το αιθουσαίο σύστημα του ανθρώπου, εξηγεί ότι οποιαδήποτε οπτική ένδειξη βοηθά τον εγκέφαλο να αντιληφθεί καλύτερα την κίνηση στον χώρο μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι κινούμενες κουκκίδες του iPhone ακολουθούν ακριβώς αυτή τη λογική, καθώς προσφέρουν ένα επιπλέον οπτικό σημείο αναφοράς που βοηθά τον εγκέφαλο να συγχρονίσει όσα βλέπει με όσα αισθάνεται το σώμα.

Πάντως, δεν πρόκειται για μία καινοτόμο ιδέα της Apple. Ήδη, στην αγορά κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ειδικά γυαλιά κατά της ναυτίας, τα οποία περιέχουν υγρό που κινείται ανάλογα με τις κινήσεις του οχήματος και φαίνεται να λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Έρευνες δείχνουν ότι τέτοιες οπτικές ενδείξεις μπορούν πράγματι να περιορίσουν τη δυσφορία σε αρκετούς ανθρώπους.

Ως προς την ενεργοποίηση της λειτουργίας, είναι απλή. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στις Ρυθμίσεις, να επιλέξουν Προσβασιμότητα, στη συνέχεια Κίνηση και τέλος Vehicle Motion Cues. Η λειτουργία μπορεί είτε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το τηλέφωνο αντιλαμβάνεται ότι ο χρήστης βρίσκεται σε κινούμενο όχημα είτε να παραμένει συνεχώς ενεργή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους και του χρώματος των κουκκίδων.

Πολλοί χρήστες περιγράφουν τη λειτουργία ως «σωτήρια», λέγοντας ότι μπορούν πλέον να διαβάζουν μηνύματα ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές κατά τη διάρκεια της διαδρομής χωρίς να αισθάνονται αδιαθεσία.

Με πληροφορίες από BBC