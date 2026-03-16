Η λειτουργία που η Google κατήργησε «αθόρυβα»

Η Google απέσυρε μια νέα λειτουργία αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρείχε στους χρήστες συμβουλές υγείας βασισμένες σε εμπειρίες απλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι η λειτουργία με την ονομασία «What People Suggest», η οποία συγκέντρωνε συμβουλές από αγνώστους χρήστες του διαδικτύου, αναδείκνυε «τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης να βελτιώσει τα αποτελέσματα υγείας παγκοσμίως».

Ωστόσο, η Google αφαίρεσε στη συνέχεια αθόρυβα τη συγκεκριμένη λειτουργία, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο οποίος αποκάλυψε την εξέλιξη επικαλούμενος τρία πρόσωπα που γνωρίζουν την απόφαση.

Εκπρόσωπος της Google επιβεβαίωσε ότι το «What People Suggest» καταργήθηκε. Όπως ανέφερε, η απόφαση εντάσσεται σε μια «ευρύτερη απλοποίηση» της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης και δεν σχετίζεται με ζητήματα ποιότητας ή ασφάλειας της λειτουργίας.

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που η εταιρεία δέχεται αυξανόμενους ελέγχους για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παροχή πληροφοριών υγείας σε εκατομμύρια χρήστες.

Όταν η Google παρουσίασε τη λειτουργία «What People Suggest»

Τον Ιανουάριο, έρευνα του Guardian διαπίστωσε ότι χρήστες μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο λόγω ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών υγείας στα λεγόμενα AI Overviews της Google. Οι περιλήψεις αυτές δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίζονται πάνω από τα παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης και προβάλλονται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα.

Αρχικά η Google επιχείρησε να υποβαθμίσει τα ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι τα AI Overviews παρέπεμπαν σε αξιόπιστες πηγές και συνιστούσαν στους χρήστες να ζητούν συμβουλή από ειδικούς. Λίγες ημέρες αργότερα όμως, η εταιρεία αφαίρεσε τη λειτουργία για ορισμένα ιατρικά ερωτήματα, αν και όχι για όλα.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη με τίτλο «The Check Up», η Google ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να επεκτείνει τις ιατρικές περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης στην αναζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε και τη λειτουργία «What People Suggest», η οποία θα παρείχε πληροφορίες από άτομα με παρόμοιες βιωματικές ιατρικές εμπειρίες.

Την ίδια ημέρα, η τότε επικεφαλής υγείας της Google, Karen DeSalvo, εξήγησε σε ανάρτηση στο blog της εταιρείας τους λόγους πίσω από την εισαγωγή της νέας λειτουργίας.

«Παρότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την αναζήτηση για να βρουν αξιόπιστες ιατρικές πληροφορίες από ειδικούς, εκτιμούν επίσης το να έρχονται σε επαφή και με παρόμοιες εμπειρίες άλλων ανθρώπων», έγραψε. «Γι’ αυτό διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο την εύρεση αυτού του είδους πληροφοριών στην "Αναζήτηση" με μια νέα λειτουργία που ονομάζεται “What People Suggest”.»

Google: Τι απαντά για την κατάργηση του «What People Suggest»

Σύμφωνα με την ίδια, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οργανώνει απόψεις από διαδικτυακές συζητήσεις σε εύκολα κατανοητές θεματικές, ώστε οι χρήστες να αντιλαμβάνονται γρήγορα τι λένε άλλοι άνθρωποι για ένα ζήτημα υγείας.

Για παράδειγμα, ένα άτομο που πάσχει από αρθρίτιδα θα μπορούσε να δει πώς γυμνάζονται άλλοι άνθρωποι με την ίδια πάθηση, μέσα από εμπειρίες που μοιράζονται χρήστες στο διαδίκτυο, μαζί με συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.

Η λειτουργία ήταν αρχικά διαθέσιμη σε κινητές συσκευές στις ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Guardian, το «What People Suggest» έχει πλέον καταργηθεί. «Έχει τελειώσει», δήλωσε ένα πρόσωπο που γνωρίζει την απόφαση.

Εκπρόσωπος της Google ανέφερε ότι η λειτουργία απενεργοποιήθηκε πριν από μήνες, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, η οποία –όπως είπε– είχε ανακοινωθεί δημόσια.

Όταν ο Guardian ζήτησε διευκρινίσεις για το πού ακριβώς είχε γίνει αυτή η δημόσια ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος παρέπεμψε σε μια ανάρτηση του Νοεμβρίου από τον John Mueller, υπεύθυνο επικοινωνίας για θέματα αναζήτησης της Google στην Ελβετία. Ωστόσο, όπως σημειώνει η εφημερίδα, η ανάρτηση δεν κάνει καμία αναφορά στη λειτουργία «What People Suggest».



Πηγή πληροφοριών: The Guardian