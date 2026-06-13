Η κυβέρνηση Τραμπ απαγορεύει τη χρήση των κορυφαίων μοντέλων AI της Anthropic από αλλοδαπούς 

Σε μια κίνηση που αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της Ουάσιγκτον στον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε τη χρήση των πιο προηγμένων μοντέλων της Anthropic από ξένες κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδιώτες, αναγκάζοντας την αμερικανική εταιρεία να διακόψει πλήρως την πρόσβαση στα συγκεκριμένα εργαλεία.

Η απόφαση αφορά τα νέα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5, τα οποία πλέον υπάγονται σε καθεστώς εξαγωγικών περιορισμών. Σύμφωνα με την Anthropic, οι κανόνες είναι τόσο ευρείς ώστε δεν επηρεάζουν μόνο χρήστες εκτός ΗΠΑ, αλλά και αλλοδαπούς που βρίσκονται εντός της χώρας, ακόμη και εργαζομένους της ίδιας της εταιρείας.

Αντί να προσπαθήσει να ξεχωρίσει ποιοι χρήστες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και ποιοι όχι, η Anthropic επέλεξε να απενεργοποιήσει συνολικά τα δύο μοντέλα μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες της εταιρείας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η επιστολή του υπουργείου Εμπορίου δεν περιλάμβανε συγκεκριμένες πληροφορίες για τους λόγους εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην απόφαση.

Anthropic: Γιατί τα μοντέλα αυτά θεωρούνται τόσο σημαντικά

Το Mythos χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς κυβερνοασφάλειας για τον εντοπισμό αδυναμιών σε λογισμικό και δίκτυα υπολογιστών. Με απλά λόγια, μπορεί να εντοπίζει κενά ασφαλείας ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις.

Γι' αυτό η αναστολή πρόσβασης δεν επηρεάζει μόνο την Anthropic, αλλά και οργανισμούς που βασίζονται στο εργαλείο για την προστασία ψηφιακών υποδομών. Τράπεζες, ενεργειακές εταιρείες και άλλοι κρίσιμοι φορείς συγκαταλέγονται μεταξύ των χρηστών του.

Το Fable 5 αποτελεί τη νεότερη γενιά αυτής της τεχνολογίας. Παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες με πρόσθετους μηχανισμούς ασφαλείας που, σύμφωνα με την εταιρεία, περιορίζουν επικίνδυνες δυνατότητες του συστήματος.

Η σύγκρουση που προηγήθηκε ανάμεσα σε Anthropic και κυβέρνηση Τραμπ

Η απόφαση έρχεται μετά από μήνες αντιπαράθεσης μεταξύ της Anthropic και της κυβέρνησης Τραμπ γύρω από τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει αποκτήσει τη φήμη της εταιρείας που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και στη ρύθμιση της τεχνολογίας σε σχέση με πολλούς ανταγωνιστές της. Παρ' όλα αυτά, στελέχη της κυβέρνησης και σύμβουλοι του Τραμπ την έχουν κατηγορήσει ότι υπερβάλλει ως προς τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να παρουσιάζει ολοένα και ισχυρότερα μοντέλα.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μετά από αναφορές ότι ερευνητές κατάφεραν να παρακάμψουν ορισμένους από τους μηχανισμούς προστασίας του Fable 5. Σύμφωνα με την Anthropic, η μέθοδος αυτή αποκάλυψε μόνο περιορισμένο αριθμό ήδη γνωστών και σχετικά απλών αδυναμιών, τις οποίες μπορούν να εντοπίσουν και άλλα διαθέσιμα μοντέλα χωρίς ειδικές τεχνικές παράκαμψης.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η κυβέρνηση πληροφορήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό λίγο πριν επιβάλει τους περιορισμούς.

Αντιδράσεις και ερωτήματα

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στον χώρο της τεχνολογίας όσο και της κυβερνοασφάλειας. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρείχε το μοντέλο στους ερευνητές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κυρίως από όσους προστατεύουν συστήματα και όχι από όσους επιδιώκουν να τα παραβιάσουν.

Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν μια αντίφαση στην πολιτική της κυβέρνησης. Την ώρα που επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, η κυβέρνηση έχει χαλαρώσει ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές των προηγμένων μικροτσίπ που απαιτούνται για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στον ανταγωνισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και αναμένεται να τροφοδοτήσει νέα συζήτηση για το ποιος πρέπει τελικά να αποφασίζει πότε ένα μοντέλο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal