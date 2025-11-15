Η κραυγή είναι ο καλύτερος τρόπος για να διώξεις τους γλάρους

Κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν στην ανεπιθύμητη προσοχή ενός γλάρου, κουνώντας νευρικά τα χέρια τους για να τον απομακρύνουν, ενώ άλλοι επιλέγουν να τραπούν σε γρήγορη φυγή.

Ωστόσο, ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια απλή, αποφασιστική κραυγή, ακόμη και αν δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή, μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να απωθήσει κανείς έναν επίμονο γλάρο.

Ειδικοί στη συμπεριφορά των ζώων από το πανεπιστήμιο του Έξετερ, επιχείρησαν να εντοπίσουν την πιο αποτελεσματική μέθοδο αποτροπής τους, τοποθετώντας μια μερίδα πατάτες σε σημείο όπου οι γλάροι ήταν σίγουρο ότι θα την ανακάλυπταν.

Μόλις ένας γλάρος πλησίαζε, οι ερευνητές έπαιζαν τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις. Πρώτα, μια ανδρική φωνή που φώναζε «Όχι, μακριά, αυτό είναι το φαγητό μου», έπειτα την ίδια φωνή να λέει τα ίδια λόγια με φυσιολογικό τόνο, και τέλος το «ουδέτερο» κελάηδισμα ενός κοκκινολαίμη.

Οι επιστήμονες δοκίμασαν 61 γλάρους σε εννέα παραθαλάσσιες πόλεις της Κορνουάλης και διαπίστωσαν ότι σχεδόν οι μισοί από εκείνους που άκουσαν τη φωνή που φώναζε, πέταξαν μακριά μέσα σε ένα λεπτό. Μόνο το 15% των γλάρων που άκουσαν την απλή ανδρική φωνή πέταξε, αν και οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν περπατώντας από το φαγητό, προφανώς αντιλαμβανόμενοι κάποιον κίνδυνο. Αντίθετα, το 70% των γλάρων που άκουσαν το κελάηδισμα του κοκκινολαίμη έμεινε στη θέση του. Η ένταση στα πρώτα δύο μηνύματα ήταν η ίδια, πράγμα που σημαίνει ότι οι γλάροι φαίνεται να αντιδρούν όχι στην ένταση, αλλά στις ακουστικές ιδιότητες του μηνύματος.

Πιστεύεται ότι η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που εξετάζει αν άγρια, μη εξημερωμένα ζώα, μπορούν να αντιληφθούν διαφορές στις ιδιότητες της ανθρώπινης φωνής όταν εκφέρονται οι ίδιες προτάσεις με την ίδια ένταση.

«Διαπιστώσαμε ότι οι αστικοί γλάροι ήταν πιο επιφυλακτικοί και τσιμπούσαν λιγότερο το δοχείο με το φαγητό όταν τους παίζαμε μια ανδρική φωνή, είτε μιλούσε είτε φώναζε», δήλωσε η Νέελτζε Μπούχερτ, από το Κέντρο Οικολογίας και Διατήρησης στο παράρτημα Penryn του Πανεπιστημίου του Έξετερ στην Κορνουάλη.

«Η διαφορά, όμως, ήταν ότι οι γλάροι είχαν περισσότερες πιθανότητες να πετάξουν μακριά όταν άκουγαν τη φωνή που φώναζε, ενώ όταν άκουγαν τη φωνή που μιλούσε, απλώς απομακρύνονταν περπατώντας. Έτσι, αν προσπαθείτε να διώξετε έναν γλάρο που πάει να σας κλέψει το φαγητό, το να του μιλήσετε ίσως τον σταματήσει, αλλά το να του φωνάξετε είναι πιο αποτελεσματικό στο να τον κάνετε να πετάξει μακριά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian