Η Κομισιόν κατηγορεί το TikTok για «εθιστικό σχεδιασμό» και προαναγγέλλει αλλαγές στην εφαρμογή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το TikTok παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ψηφιακή ασφάλεια, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας.

Σε προκαταρκτικό πόρισμα, η Κομισιόν αναφέρει ότι ο σχεδιασμός της εφαρμογής ενισχύει τον εθισμό των χρηστών και δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, το TikTok δεν έχει αξιολογήσει επαρκώς τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία του στη σωματική και ψυχική υγεία, ιδίως παιδιών και ευάλωτων ομάδων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συνεχής παροχή νέου περιεχομένου λειτουργεί ως μηχανισμός «ανταμοιβής», ωθώντας τους χρήστες σε αδιάκοπο scrolling και μειώνοντας τον αυτοέλεγχο. Στο κείμενο γίνεται λόγος για μεταφορά του εγκεφάλου σε κατάσταση «αυτόματου πιλότου», που μπορεί να οδηγήσει σε καταναγκαστική χρήση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ενδείξεις προβληματικής χρήσης που, κατά την Κομισιόν, αγνοήθηκαν από την εταιρεία, όπως ο χρόνος που περνούν ανήλικοι στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

TikTok: Η ΕΕ ενδέχεται να απαιτήσει αλλαγές στον αλγόριθμο

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν αλλαγές στον βασικό σχεδιασμό της εφαρμογής, ακόμη και στον αλγόριθμο που προτείνει περιεχόμενο. Μεταξύ των μέτρων που αναφέρονται περιλαμβάνονται ο περιορισμός λειτουργιών όπως το infinite scroll, η εφαρμογή ουσιαστικών διαλειμμάτων χρήσης, και παρεμβάσεις στο σύστημα συστάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή κρίνει ανεπαρκή τα υφιστάμενα εργαλεία ασφάλειας. Τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου οθόνης θεωρούνται εύκολα παρακάμψιμα, ενώ οι γονικοί έλεγχοι χαρακτηρίζονται χρονοβόροι και δύσχρηστοι, με αποτέλεσμα να μην μειώνουν ουσιαστικά τους κινδύνους.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι το προκαταρκτικό πόρισμα δεν προδικάζει την τελική έκβαση της έρευνας και ότι το TikTok θα έχει τη δυνατότητα να αντικρούσει τα ευρήματα.

Οργανώσεις και ακτιβιστές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο πιέζουν εδώ και χρόνια για περιορισμό των λειτουργιών που κρατούν τους χρήστες συνεχώς συνδεδεμένους. Στη συζήτηση έχει τεθεί επανειλημμένα η ανάγκη παρέμβασης στους μηχανισμούς που βασίζονται στην επιβράβευση και την απελευθέρωση ντοπαμίνης.

Η απάντηση του TikTok και το πρόστιμο που αντιμετωπίζει

Η παραβίαση του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 6% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας, καθώς και σε υποχρεωτικές διορθωτικές κινήσεις, όπως ανασχεδιασμό της εφαρμογής. Το TikTok δεν δημοσιοποιεί οικονομικά στοιχεία, ωστόσο εκτιμήσεις ανεβάζουν τα ετήσια έσοδά του στα 35 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εσφαλμένη και αβάσιμη αποτύπωση της πλατφόρμας και δηλώνοντας ότι θα προσφύγει με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το X του Έλον Μασκ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ για παραβίαση του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, στο πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε ποτέ με βάση τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Μεταξύ των παραβάσεων που είχε καταλογίσει η ΕΕ ήταν η χρήση του μπλε σήματος επαλήθευσης με τρόπο που χαρακτηρίστηκε παραπλανητικός, καθώς και πρακτικές που, σύμφωνα με την Επιτροπή, δυσκόλευαν την έρευνα για τις διαφημίσεις που προβαλλόταν στην πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από Guardian