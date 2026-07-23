Η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στην Google -Τι πρέπει να αλλάξει ο αμερικανικός κολοσσός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google κατηγορώντας την για αθέμιτες πρακτικές που ευνοούν τις δικές της υπηρεσίες σε βάρος των ανταγωνιστών και των προγραμματιστών εφαρμογών.

Η ποινή αυτή βάζει τελεία στην έρευνα που είχε ξεκινήσει η Κομισιόν τον Μάρτιο του 2024 στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου που ορίζει σαφείς κανόνες για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους τεχνολογικούς κολοσσούς που κυριαρχούν στο διαδίκτυο.

Το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου, ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά τη συστηματική ευνοϊκή μεταχείριση που παρείχε η μηχανή αναζήτησης της Google στις δικές της πλατφόρμες, όπως το Google Shopping, το Google Hotels και το Google Flights, υποβαθμίζοντας παράλληλα τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών υπηρεσιών.

Το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα 430 εκατομμύρια ευρώ, αφορά καταγγελίες δημιουργών εφαρμογών και προγραμματιστών. Σύμφωνα με αυτές, η Google τους εμποδίζει να ενημερώνουν τους χρήστες για τρόπους εξόδου από το οικοσύστημά της, όπως, για παράδειγμα, με την προώθηση φθηνότερων προσφορών εκτός του δικού της καταστήματος εφαρμογών ή την υπόδειξη εναλλακτικών συστημάτων πληρωμής.

Τι σημαίνουν αυτές οι ποινές για την Google

Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, και ενδεχομένως με πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη Google, η Κομισιόν δίνει εντολή στην εταιρεία να τερματίσει άμεσα τις παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει πλέον να μεταχειρίζεται τις υπηρεσίες τρίτων χωρίς διακρίσεις και να επιτρέψει στους προγραμματιστές να επικοινωνούν ελεύθερα με τους χρήστες τους.

Η Google έχει προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν το πράξει, κινδυνεύει με χρηματικές ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και το 5% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.

Από την πλευρά της, η Google υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες της είναι σχεδιασμένες με γνώμονα τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη και ότι τυχόν αλλαγές στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στις πολιτικές του καταστήματος εφαρμογών θα βλάψουν το ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα.

Το τάιμινγκ των σχέσεων ΗΠΑ - ΕΕ

Η επιβολή ενός εξαιρετικά υψηλού προστίμου σε αμερικανική εταιρεία αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές επανειλημμένα ότι θεωρεί τους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς κανόνες εμπορικό «αγκάθι», εξισώνοντας συχνά τέτοιου είδους πρόστιμα με εισαγωγικούς δασμούς.

Οι εμπορικές τριβές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ έχουν επηρεάσει ξανά στο παρελθόν τις αποφάσεις των Βρυξελλών σχετικά με τις κυρώσεις σε αμερικανικούς κολοσσούς. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα πρόστιμο κατά της Google για τις δραστηριότητές της στην ψηφιακή διαφήμιση μπήκε στο συρτάρι, κάτω από τις πιέσεις που ασκήθηκαν τόσο στο εσωτερικό της Κομισιόν όσο και από την αμερικανική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Euronews