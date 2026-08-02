Η «κόλαση» μετά τον αστεροειδή: Πώς η θερμότητα μπορεί να «έψησε» τους δεινόσαυρους

Ένα τεράστιο νέφος υπέρθερμης σκόνης που παγίδευσε τη θερμότητα κοντά στην επιφάνεια της Γης ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν από 66 εκατ. χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Purdue στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι μετά την πρόσκρουση του αστεροειδούς Chicxulub στην περιοχή της σημερινής χερσονήσου Γιουκατάν, τεράστιες ποσότητες υλικού εκτινάχθηκαν στην ατμόσφαιρα. Μέρος αυτού σχημάτισε ένα πυκνό στρώμα σκόνης, το οποίο λειτούργησε σαν «καπάκι», εμποδίζοντας τη θερμότητα να διαφύγει προς το Διάστημα.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ήταν η επιφάνεια του πλανήτη να μετατραπεί για ένα διάστημα σε ένα είδος γιγαντιαίου φούρνου.

«Οτιδήποτε δεν μπορούσε να προστατευτεί κάπως, κάτω από το έδαφος ή μέσα στο νερό, θα ψηνόταν», δήλωσε η Αλεξάντρια Τζόνσον, ειδικός στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.

Η πρόσκρουση εκτόξευσε στην ατμόσφαιρα περισσότερα από 1.000 κυβικά χιλιόμετρα υλικού. Μέρος του συμπυκνώθηκε σε μικροσκοπικά σταγονίδια λιωμένου πετρώματος, τα οποία επέστρεψαν στη Γη και αύξησαν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι, εξαιτίας της θερμότητας που παγιδεύτηκε κάτω από το νέφος, τα ζώα στην επιφάνεια εκτέθηκαν σε θερμική ακτινοβολία περίπου 17 φορές μεγαλύτερη από τη δόση που θεωρείται θανατηφόρα για τον άνθρωπο.

Η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ανάφλεξη χόρτων, πευκοβελόνων, λειχήνων και πιθανώς ξύλου, πυροδοτώντας εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μια πολύ ταχύτερη καταστροφή απ’ ό,τι πιστεύαμε

Μέχρι σήμερα, μία από τις επικρατέστερες θεωρίες ήθελε την πρόσκρουση να οδηγεί κυρίως σε έναν παρατεταμένο «χειμώνα»: η σκόνη και τα σωματίδια που γέμισαν την ατμόσφαιρα έκρυψαν τον Ήλιο, η θερμοκρασία έπεσε, τα φυτά πέθαναν και στη συνέχεια κατέρρευσε η τροφική αλυσίδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Νέα στοιχεία για τον αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια

Η νέα μελέτη δεν αναιρεί αυτές τις συνέπειες, αλλά υποστηρίζει ότι για πολλά ζώα η καταστροφή μπορεί να ήρθε πολύ νωρίτερα, μέσα από ένα σύντομο αλλά ακραίο κύμα θερμότητας.

Ο Μπράντον Τζόνσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Purdue, εξήγησε ότι το καταστροφικό στοιχείο δεν ήταν τόσο το ωστικό κύμα ή η πύρινη σφαίρα της πρόσκρουσης, αλλά το υλικό που εκτινάχθηκε παγκοσμίως στην ατμόσφαιρα. Χωρίς το πυκνό στρώμα σκόνης, είπε, η πρόσκρουση θα είχε σκοτώσει τεράστιο αριθμό οργανισμών, αλλά ίσως να μην είχε προκαλέσει εξαφάνιση πλανητικής κλίμακας.

Οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη ότι η πρόσκρουση είχε λιώσεισει πετρώματα και είχε δημιουργήσει μικροσκοπικά σφαιρίδια, τα οποία έπεσαν ξανά στη Γη. Τέτοια σφαιρίδια έχουν εντοπιστεί ακόμη και στα βράγχια απολιθωμένων ψαριών, τα οποία θεωρείται ότι πέθαναν την ίδια ημέρα με την πρόσκρουση.

Η Αλεξάντρια Τζόνσον μελέτησε τις φυσικές ιδιότητες αυτών των σωματιδίων και του νέφους που σχημάτισαν. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, το στρώμα ήταν τόσο πυκνό ώστε παγίδευσε σχεδόν ολόκληρη τη θερμική ακτινοβολία κοντά στην επιφάνεια.

Για όσα ζώα δεν μπορούσαν να κρυφτούν κάτω από το έδαφος ή στο νερό, οι συνθήκες θα ήταν ακραίες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό ίσως εξηγεί γιατί μικρά ζώα που ζούσαν σε λαγούμια ή υδάτινα περιβάλλοντα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Το νέφος της σκόνης πιθανότατα χρειάστηκε χρόνια, ίσως και δεκαετίες, για να κατακαθίσει πλήρως, ενώ τα ίδια τα σωματίδια ενδέχεται να προκάλεσαν επιπλέον προβλήματα υγείας στους οργανισμούς που επέζησαν.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Με πληροφορίες από Telegraph

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Πώς θα ήταν η Γη σήμερα εάν δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι