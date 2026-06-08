ΤECH & SCIENCE
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Η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G: Εγκαινιάζεται το πιλοτικό πρόγραμμα

Τι αλλάζει με το 6G, το «παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών»

The LiFO team
The LiFO team
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Η Κίνα ενεργοποίησε ένα κοινό πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με κινεζικές επαρχίες για την καινοτόμο ανάπτυξη δικτύων τεχνολογίας 6G / Φωτ.: Unsplash
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Η κυβέρνηση της Κίνας προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, καθώς το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της χώρας (MIIT) ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και επαρχιών για την καινοτομία και ανάπτυξη της νέας γενιάς ασύρματων επικοινωνιών.

 Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών 6G, η στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, το δορυφορικό διαδίκτυο και τα συστήματα ασύρματης ανίχνευσης, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης, εξοπλισμό πυρήνα δικτύου, τερματικές συσκευές, μικροτσίπ και λειτουργικά συστήματα για το 6G.

 

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το 6G και θα προσαρμόζει ανάλογα τα πιλοτικά σχέδια. Παράλληλα, μέσω της ομάδας προώθησης IMT-2030 (6G), θα οργανωθούν τεχνολογικές δοκιμές και σημαντικά συνέδρια του κλάδου στις περιοχές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας να διατηρήσει το προβάδισμά της στις τηλεπικοινωνίες νέας γενιάς. Η χώρα κατέχει σήμερα την πρώτη θέση παγκοσμίως στην ανάπτυξη του 5G, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη υποδομή δικτύου 5G παγκοσμίως, με εκατομμύρια σταθμούς βάσης εγκατεστημένους σε ολόκληρη τη χώρα και ένα κυρίαρχο μερίδιο στις παγκόσμιες συνδέσεις 5G.

Τι αλλάζει με το 6G

Στις τηλεπικοινωνίες, το 6G θα είναι το πρότυπο έκτης γενιάς για τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών που υποστηρίζουν δίκτυα κυψελοειδών δεδομένων. Είναι ο προγραμματισμένος διάδοχος του πρότυπου 5G και πιθανότατα θα είναι πολύ πιο ταχύτερο.

Σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 έως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Επίσης, η κάλυψή του θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα πραγματικά παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών.


Με πληροφορίες από Xinhua
 

 
 
Τech & Science

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