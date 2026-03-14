Η Κίνα εγκρίνει το πρώτο στον κόσμο εγκεφαλικό εμφύτευμα για εμπορική χρήση

Η Κίνα ενέκρινε το πρώτο της εγκεφαλικό εμφύτευμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα άτομα με παράλυση να ανακτήσουν εν μέρει την κινητικότητα των χεριών τους, σηματοδοτώντας την πρώτη παγκοσμίως εμπορική έγκριση για μια τέτοια συσκευή.

Η συσκευή αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία Neuracle Medical Technology και χρησιμοποιεί μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI).

Οι διεπαφές BCI συνδέουν το νευρικό σύστημα ενός ατόμου με συσκευές ικανές να ερμηνεύουν την εγκεφαλική του δραστηριότητα, επιτρέποντάς του να ενεργεί, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή ή να κινεί ένα προσθετικό χέρι, με τη δύναμη της σκέψης του.

Σε ποιους απευθύνεται και πώς λειτουργεί

Το σύστημα της Neuracle απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από παράλυση λόγω σοβαρών τραυματισμών στον νωτιαίο μυελό στον αυχένα. Αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να εμποδίσουν τα σήματα του εγκεφάλου να φτάσουν στα χέρια και τα μπράτσα.

Το σύστημα λειτουργεί ανιχνεύοντας τα εγκεφαλικά σήματα που σχετίζονται με την πρόθεση να κινήσει το χέρι. Τα σήματα αυτά μεταφράζονται από λογισμικό και αποστέλλονται σε ένα ρομποτικό γάντι που φοράει ο ασθενής. Το γάντι χρησιμοποιεί αεροκίνητη κίνηση για να βοηθήσει το χέρι να ανοιγοκλείσει, επιτρέποντας στον χρήστη να πιάσει αντικείμενα, σύμφωνα με το CGTN.

Όλοι οι ασθενείς δεν είναι επιλέξιμοι για τη χρήση της συσκευής. Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συσκευή προορίζεται για ενήλικες ηλικίας 18 έως 60 ετών, οι οποίοι έχουν παράλυση για περισσότερο από ένα χρόνο και η κατάστασή τους παραμένει σταθερή τουλάχιστον για έξι μήνες.

Η συσκευή απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πιάσουν αντικείμενα με τα χέρια τους αλλά εξακολουθούν να έχουν κάποια κίνηση στα πάνω άκρα.

Επένδυση στην τεχνολογία BCI

Η Κίνα τα τελευταία χρόνια αυξάνει τις επενδύσεις της στην τεχνολογία BCI. Η χώρα έχει εντάξει την τεχνολογία αυτή ως εθνική στρατηγική προτεραιότητα και σκοπεύει να την ενσωματώσει στα οικονομικά σχέδιά της, θεωρώντας την πιθανό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το South China Morning Post. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που εταιρείες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να φέρουν παρόμοιες τεχνολογίες στην αγορά.

Πέρυσι, μια άλλη διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή της κινεζικής εταιρείας Shanghai NeuroXess τράβηξε διεθνή προσοχή, όταν ένας 28χρονος άνδρας που είχε παραλύσει για οκτώ χρόνια μετά από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη κατάφερε να ελέγξει ψηφιακές συσκευές με τη σκέψη του μόλις πέντε ημέρες μετά την εμφύτευση στην Κίνα.

Στο μεταξύ, ο Έλον ΜΑσκ δήλωσε πρόσφατα σε ανάρτησή του στο X ότι η δική του εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου, η Neuralink, η οποία ξεκίνησε δοκιμές σε ανθρώπους το 2024, θα ξεκινήσει μαζική παραγωγή συσκευών BCI το 2026.

Η Neuralink ανέφερε τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους ότι 12 άτομα με σοβαρή παράλυση σε όλο τον κόσμο έχουν λάβει τα εμφυτεύματα εγκεφάλου και τα χρησιμοποιούν για να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης τους.

Με πληροφορίες από euronews.com