Η Κίνα βάζει «έξυπνα» γυαλιά με αναγνώριση προσώπου στους αστυνομικούς

Η κινεζική αστυνομία χρησιμοποιεί πλέον ειδικά «έξυπνα» γυαλιά με δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της China Daily, τα γυαλιά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από αστυνομικούς και αξιοποιούνται σε περιπολίες, έλεγχο κυκλοφορίας αλλά και στον εντοπισμό αγνοουμένων.

Οι κινεζικές αρχές υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία βοηθά στην ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών και στη βελτίωση της αστυνόμευσης.

Αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο

Σε ένα από τα παραδείγματα που επικαλείται το δημοσίευμα, αστυνομικοί κατάφεραν να αναγνωρίσουν ηλικιωμένο άνδρα που είχε χαθεί και δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε το όνομά του ούτε τη διεύθυνσή του.

«Τα γυαλιά τον αναγνώρισαν γρήγορα και μέσα σε 20 λεπτά είχαμε επικοινωνήσει με την οικογένειά του», δήλωσε αστυνομικός στην China Daily.

Η υπόθεση, ωστόσο, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου από κρατικές αρχές.

Τα «έξυπνα» γυαλιά φαίνεται να συνδέονται με κυβερνητικές βάσεις δεδομένων και να μπορούν να ταυτοποιούν πολίτες σε πραγματικό χρόνο.

Η Κίνα διαθέτει ήδη ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα δίκτυα παρακολούθησης στον κόσμο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 700 εκατομμύρια κάμερες CCTV, ενώ η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρχές.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής σε φορητές συσκευές όπως τα smart glasses θεωρείται από πολλούς ακόμη ένα βήμα προς πιο εκτεταμένες μορφές ψηφιακής επιτήρησης.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον και στις ΗΠΑ

Παρόμοιες τεχνολογίες φαίνεται να εξετάζουν και αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, η υπηρεσία ICE των ΗΠΑ μελετά τη χρήση smart glasses σε συνδυασμό με βιομετρικές βάσεις δεδομένων και συστήματα αναγνώρισης προσώπου για ταυτοποίηση ατόμων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Meta εξετάζει εφαρμογές smart glasses που θα μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα μέσω κάμερας.

Με πληροφορίες από Gizmodo