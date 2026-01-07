Η καθημερινή κίνηση που κάνουμε και μπορεί να μαρτυρά πόσο καλά και για πόσο καιρό θα ζήσουμε

Η δύναμη λαβής μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους προγνωστικούς παράγοντες για το πόσο καλά και για πόσο θα ζήσει κανείς.

«Το πόσο σταθερά μπορείτε να σφίξετε το χέρι σας παρέχει στους κλινικούς γιατρούς μια εικόνα της συνολικής σας υγείας, με μελέτες που συνδέουν σταθερά μια ισχυρή λαβή με μια πιο υγιή και μεγαλύτερη ζωή» σχολιάζει το Νational Geographic, επισημαίνοντας πως υπάρχουν καθημερινά κριτήρια για να αντιληφθεί κανείς τι συμβαίνει, όπως στα καπάκια στα βάζα, στο κουβάλημα με τα ψώνια, στο άνοιγμα της πόρτας ακόμα και στο να κρατηθεί κανείς για να μην πέσει.

Και ενώ αυτές οι μικρές κινήσεις σπάνια συγκαταλέγονται στο αν έχει κάποιος «φυσική κατάσταση», ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών υποδηλώνει ότι προσφέρουν μια ισχυρή ματιά στη συνολική ευεξία και στο πώς γερνάει το σώμα.

«Η δύναμη λαβής του χεριού είναι ένας από τους πιο παραβλεπόμενους δείκτες μακροζωίας», λέει ο Pete Rohleder, κινησιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. «Με ένα μόνο σφίξιμο, αντανακλά τις συσσωρευμένες επιπτώσεις του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε, τροφοδοτούμαστε, αναρρώνουμε και ζούμε».

Και το πόσο σταθερά μπορείτε να σφίξετε το χέρι σας συνδέεται σταθερά με τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, αναπηρίας, ακόμη και πρόωρου θανάτου- μερικές φορές προβλέποντας τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα παραδοσιακά κριτήρια όπως η αρτηριακή πίεση ή ο δείκτης μάζας σώματος.

Στην πραγματικότητα, αυτό που μοιάζει με μια απλή δοκιμή δύναμης χεριού είναι στην πραγματικότητα ένα «στιγμιότυπο» του πόσο καλά γερνούν και συνεργάζονται πολλαπλά συστήματα στο σώμα, γι' αυτό και οι ερευνητές περιγράφουν όλο και περισσότερο τη δύναμη λαβής ως ένα λειτουργικό ζωτικό σημάδι.

«Επειδή η δύναμη λαβής επηρεάζεται από τόσους πολλούς παράγοντες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, μπορεί να μας πει πολλά για όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την υγεία του σώματος και του εγκεφάλου», λέει ο Darryl Leong, διευθυντής του προγράμματος καρδιο-ογκολογίας του Πανεπιστημίου McMaster και του Hamilton Health Sciences και κύριος συγγραφέας μιας από τις μεγαλύτερες μελέτες που εξετάζουν τη σύνδεση.

Πώς μετριέται η δύναμη λαβής

Η δύναμη λαβής μετριέται χρησιμοποιώντας ένα φορητό δυναμόμετρο που καταγράφει τη δύναμη κατά τη διάρκεια μιας σύντομης, ισομετρικής σφίξης. Η δοκιμή διαρκεί δευτερόλεπτα και συχνά επαναλαμβάνεται και στα δύο χέρια, παράγοντας βαθμολογίες που κυμαίνονται από περίπου 40 λίβρες σε κάποιον με κακή δύναμη λαβής έως πολύ πάνω από 120 λίβρες σε έναν υγιή ενήλικα άνδρα.

Μια ισχυρή λαβή απαιτεί συντονισμένη ενεργοποίηση των μυών και αποτελεσματική μετάδοση δύναμης μέσω των τενόντων και των αρθρώσεων. Επιπλέον, «το νευρικό σας σύστημα πρέπει να στρατολογήσει και να συντονίσει χιλιάδες κινητικές μονάδες για να παράγει δύναμη», λέει ο Rohleder, καθιστώντας τη δύναμη λαβής έναν δείκτη για την ποιότητα των μυών, τη λειτουργία των νεύρων και τον συντονισμό.

Η δύναμη λαβής αποκαλύπτει επίσης, εάν ο μυϊκός ιστός έχει συρρικνωθεί ή έχει αντικατασταθεί από λίπος ως αποτέλεσμα της γήρανσης ή της μειωμένης δραστηριότητας, μια κατάσταση γνωστή ως σαρκοπενία, εξηγεί ο Ardeshir Hashmi, διευθυντής επιχειρήσεων του Κέντρου Γηριατρικής Ιατρικής στην Κλινική του Κλίβελαντ. Και συνδέεται με τη μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία, καθώς οι μύες εξαρτώνται από την επαρκή ροή αίματος, την παροχή οξυγόνου και την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Γιατί η δύναμη λαβής συνδέεται με τη μακροζωία

Η δύναμη λαβής είναι τόσο προγνωστική για τη μακροζωία που μεγάλες μελέτες πληθυσμού συνδέουν σταθερά την ασθενέστερη δύναμη λαβής με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου.

Ένας λόγος για αυτό είναι ότι η δύναμη λαβής αντανακλά την αγγειακή υγεία, τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τη συνολική καρδιοαναπνευστική ικανότητα επηρεάζοντας τη φλεγμονή, την ενδοθηλιακή λειτουργία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη σταθερότητα του καρδιακού ρυθμού- όλα εκ των οποίων παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακής ανεπάρκειας.

Μεταξύ των πιο σημαντικών μελετών που καταδεικνύουν τέτοιες επιδράσεις είναι η μελέτη Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE), η οποία παρακολούθησε περισσότερους από 140.000 ενήλικες σε 17 χώρες και διαπίστωσε ότι η δύναμη λαβής προέβλεπε τη θνησιμότητα και τα καρδιαγγειακά συμβάντα πιο έντονα από τη συστολική αρτηριακή πίεση.

Η δύναμη λαβής συνδέεται επίσης, με τη βιολογική γήρανση. Σε έρευνα του 2023, για παράδειγμα, μια ασθενέστερη δύναμη λαβής συσχετίστηκε με την επιταχυνόμενη ηλικία μεθυλίωσης του DNA- έναν δείκτη βιολογικής γήρανσης.

Η έρευνα δείχνει ότι τα πιο αδύναμα άτομα είναι συχνά βιολογικά μεγαλύτερα από ό,τι υποδηλώνει η χρονολογική τους ηλικία, ενώ «τα άτομα που είναι πιο δυνατά τείνουν να έχουν χαμηλότερη βιολογική ηλικία», λέει ο Mark Peterson, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Η ανθεκτικότητα είναι μια άλλη εξήγηση για τη σύνδεση μεταξύ της δύναμης λαβής και της μακροζωίας. «Η καλή μυϊκή δύναμη αντανακλά την ικανότητά μας να επιβιώνουμε και να αναρρώνουμε από σοβαρές ασθένειες», λέει ο Leong. Οι δυνατότεροι μύες υποστηρίζουν επίσης, τη μεταβολική σταθερότητα, την ανοσολογική λειτουργία και την ανάρρωση κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού στρες.

Η δύναμη λαβής αντικατοπτρίζει επιπλέον, τη μυοσκελετική ακεραιότητα, ενώ η αδυναμία ή η εκφύλιση στους τένοντες, τους συνδέσμους και τις αρθρώσεις του χεριού συχνά σηματοδοτεί ευρύτερη ευθραυστότητα η οποία συνδέεται με μειωμένη κινητικότητα και μειωμένο φυσιολογικό απόθεμα, τα οποία και τα δύο σας καθιστούν πιο ευάλωτους σε ασθένειες και θάνατο.

