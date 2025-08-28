Η καμπύλη της ευτυχίας αλλάζει: Η GenZ είναι η πιο δυστυχισμένη γενιά στην ιστορία

Για δεκαετίες, οι έρευνες έδειχναν ότι η μέση ηλικία είναι το πιο απαισιόδοξο στάδιο της ζωής, όμως η Gen Z έρχεται να αλλάξει και αυτό. Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι ανέφεραν γενικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, ενώ όσοι βρίσκονταν στη μέση ηλικία αντιμετώπιζαν πτώση στη διάθεση.

Αυτή η «καμπύλη U της ευτυχίας» ή «καμπούρα της απόγνωσης» έχει καταγραφεί εκατοντάδες φορές σε πολλές χώρες, με τη μέγιστη δυστυχία να εμφανίζεται σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με τη χώρα.

Ωστόσο, πρόσφατα η καμπύλη φαίνεται να αλλάζει δραματικά. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου στο PLOS ONE από τους οικονομολόγους David Blanchflower, Alex Bryson και Xiaowei Xu δείχνει ότι πλέον οι νέοι αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα δυστυχίας από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. «Η καμπύλη μετατράπηκε από “καμπούρα” σε “πλαγιά για σκι”», λέει ο δρ. Bryson.

Η τάση αυτή παρατηρήθηκε αρχικά στην Αμερική, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μεταξύ 2019 και 2024 οι νέοι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερη απελπισία, ενώ οι ενήλικες μέσης ηλικίας και οι ηλικιωμένοι διατηρούν σταθερά επίπεδα δυστυχίας. Παρόμοια μοτίβα εμφανίζονται και στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε 44 χώρες της Αφρικής, Ασίας, Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής και Μέσης Ανατολής.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η νέα γενιά Ζ μπορεί να βιώσει ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στη μέση ηλικία, αν ακολουθήσει την πορεία των προηγούμενων γενεών. Παράγοντες όπως η αγορά εργασίας, η μείωση της εργασιακής ικανοποίησης και η πίεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συμβάλλουν στην ψυχική κόπωση των νέων, αν και τα δεδομένα δεν είναι ξεκάθαρα.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ελπίδα. Πρόσφατη ανάλυση δείχνει ότι η ψυχική υγεία των νέων Αμερικανών έχει βελτιωθεί ελαφρώς, υποδεικνύοντας ότι ίσως επιστρέψει η νεανική αισιοδοξία και η μέση ηλικία επανέλθει στον παραδοσιακό ρόλο της «καμπούρας της δυστυχίας».

Με πληροφορίες από Economist