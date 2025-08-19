Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Η ιαπωνική SoftBank ανακοίνωσε επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων (1,5 δισ. λίρες) στην Intel, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές ότι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης μεριδίου στον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, εκτιμάται ότι θα δώσει στη SoftBank ποσοστό περίπου 2% στην Intel.

Ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, χαρακτήρισε την Intel «έναν αξιόπιστο ηγέτη στην καινοτομία». «Αυτή η στρατηγική επένδυση αντανακλά την πεποίθησή μας ότι η προηγμένη παραγωγή ημιαγωγών και η εφοδιαστική αλυσίδα θα συνεχίσουν να ενισχύονται στις ΗΠΑ, με την Intel να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο», δήλωσε.

Οι μετοχές της Intel, που είναι εισηγμένη στη Νέα Υόρκη, κατέγραψαν άνοδο άνω του 5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ενώ οι μετοχές της SoftBank στο Τόκιο υποχώρησαν περίπου 4%. Η αποτίμηση της Intel ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια.

Ενδιαφέρον για την Intel και από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μερίδιο που θα μπορούσε να φτάσει έως και 10% στην Intel. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ξεπερνούσε τη Vanguard και θα γινόταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να παρέμβει σε τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, βετεράνος της βιομηχανίας που ανέλαβε πριν από τέσσερις μήνες, έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της αναστροφής της πορείας της εταιρείας. Η Intel έχει υποστεί πτώση πωλήσεων και ζημιές τα τελευταία χρόνια, καθώς δυσκολεύεται να διατηρήσει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα.

Την Τρίτη, ο Ταν δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τη SoftBank, μια εταιρεία που βρίσκεται στην πρωτοπορία πολλών τομέων αναδυόμενης τεχνολογίας και καινοτομίας και μοιράζεται τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της αμερικανικής τεχνολογίας και βιομηχανικής ηγεσίας». Ο ίδιος σημείωσε ότι συνεργάζεται στενά με τον Σον εδώ και δεκαετίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ είχε αρχικά ζητήσει την παραίτηση του Ταν, κατηγορώντας τον για «δεσμούς με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα». Ωστόσο, μετά από πρόσφατη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος τον επαίνεσε, λέγοντας ότι έχει «μια εντυπωσιακή ιστορία».

Επενδυτικές κινήσεις και γεωπολιτικές ισορροπίες

Εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει στην εξαγορά του 10%, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη παρέμβαση στον τομέα των ημιαγωγών. Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει με δασμούς έως 100% σε εισαγόμενους ημιαγωγούς, κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει την Intel ως αμερικανικό παραγωγό.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία που υποχρεώνει εταιρείες όπως η Nvidia και η AMD να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις κινεζικών AI chips στο αμερικανικό κράτος. Τον Ιούλιο, το υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε επένδυση 400 εκατ. δολαρίων στην MP Materials, παραγωγό σπανίων γαιών.

Για τη SoftBank, η επένδυση στην Intel ενισχύει το αποτύπωμά της στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που το Τόκιο πιέζει τον Τραμπ να μειώσει δασμούς με αντάλλαγμα νέες ιαπωνικές επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία.

Πέρυσι η SoftBank είχε δεσμευθεί για ισχυρότερη παρουσία στις ΗΠΑ, ενώ τον Δεκέμβριο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία την επόμενη τετραετία.

Η αναλύτρια της AJ Bell, Ντάνι Χιούσον, σχολίασε ότι η κίνηση της SoftBank αποτελεί «μια ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια ανάκαμψης της Intel». «Η Intel έχει μείνει πίσω στη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, με ανταγωνιστές όπως η Nvidia και η AMD να καταγράφουν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Η θέση της ως ο τελευταίος μεγάλης κλίμακας αμερικανικός κατασκευαστής ημιαγωγών υψηλής τεχνολογίας της δίνει στρατηγική σημασία, αλλά το στοίχημα είναι αν θα μπορέσει να μετατρέψει αυτό το πλεονέκτημα σε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα».

Με πληροφορίες από Guardian