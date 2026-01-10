Η Ινδονησία μπλοκάρει το Grok λόγω κινδύνου πορνογραφικού περιεχομένου

Η Ινδονησία μπλόκαρε προσωρινά το chatbot Grok του Έλον Μασκ το Σάββατο λόγω του κινδύνου πορνογραφικού περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας την πρώτη χώρα που απαγορεύει την πρόσβαση στο συγκεκριμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την καταδίκη του εργαλείου από κυβερνήσεις, ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές από την Ευρώπη έως την Ασία, ενώ ορισμένοι έχουν ξεκινήσει έρευνες για το σεξουαλικό περιεχόμενο της εφαρμογής.

Η απαγόρευση του Grok στην Ινδονησία

Η xAI, η startup πίσω από το Grok, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι περιορίζει τη δημιουργία και την επεξεργασία εικόνων στους συνδρομητές που πληρώνουν, καθώς προσπαθεί να διορθώσει τα κενά ασφαλείας που επέτρεπαν τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων απεικονίσεων ελαφρώς ντυμένων παιδιών.

«Η κυβέρνηση θεωρεί την πρακτική των μη συναινετικών σεξουαλικών deepfakes ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των πολιτών στον ψηφιακό χώρο», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η υπουργός επικοινωνιών και ψηφιακών θεμάτων Μεούτια Χαφίντ.

Το υπουργείο κάλεσε επίσης αξιωματούχους της X για να συζητήσουν το θέμα.

Ο Μασκ δήλωσε στο X ότι όποιος χρησιμοποιεί το Grok για να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες με αυτές που θα υφίστατο αν είχε ανεβάσει παράνομο περιεχόμενο.

Η Ινδονησία, με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο, έχει αυστηρούς κανόνες που απαγορεύουν την κοινή χρήση περιεχομένου που θεωρείται άσεμνο στο διαδίκτυο.

Η απαγόρευση της Ινδονησίας ακολουθεί την απενεργοποίηση της λειτουργίας δημιουργίας εικόνων του Grok την Παρασκευή για τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών, μετά την ευρεία κατακραυγή για τη χρήση του για τη δημιουργία σεξουαλικά άσεμνων και βίαιων εικόνων.

Αναφορές και στην Αυστραλία

Ο Μασκ έχει επίσης απειληθεί με πρόστιμα, ρυθμιστικά μέτρα και αναφορές για πιθανή απαγόρευση του X στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το εργαλείο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση εικόνων γυναικών, ώστε να αφαιρεθούν τα ρούχα τους και να τοποθετηθούν σε σεξουαλικές στάσεις. Η λειτουργία αυτή έχει απενεργοποιηθεί, εκτός από τους συνδρομητές που πληρώνουν.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο chatbot Grok για την προώθηση εκμεταλλευτικού σεξουαλικού περιεχομένου.

Ο πρωθυπουργός προστέθηκε το Σάββατο στον αυξανόμενο κατάλογο διεθνών ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός ομόλογός του Κιρ Στάρμερ, που επέκριναν την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων.

«Η χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για την εκμετάλλευση ή τη σεξουαλικοποίηση ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι αποτρόπαια», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Καμπέρα.

«Για άλλη μια φορά, είναι ένα παράδειγμα κοινωνικών μέσων που δεν επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη, ενώ οι Αυστραλοί και, πράγματι, οι πολίτες του κόσμου αξίζουν κάτι καλύτερο».

Αν και ο αριθμός των αναφορών που έχει λάβει το Γραφείο eSafety της Αυστραλίας παραμένει μικρός, σύμφωνα με αυτό έχει σημειωθεί πρόσφατα αύξηση των αναφορών που σχετίζονται με τη χρήση του Grok για τη δημιουργία σεξουαλικών ή εκμεταλλευτικών εικόνων.

Η εποπτική αρχή προειδοποίησε την Παρασκευή ότι θα χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων αφαίρεσης, όταν το υλικό αυτό πληροί τα όρια που ορίζονται στον νόμο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

«Το X, το Grok και ένα ευρύ φάσμα άλλων υπηρεσιών υπόκεινται επίσης σε συστηματικές υποχρεώσεις ασφάλειας για τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και άλλου παράνομου υλικού, στο πλαίσιο των κορυφαίων παγκοσμίως κωδίκων και προτύπων της Αυστραλίας», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian και Reuters