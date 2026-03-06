Η Ιαπωνία εγκρίνει για πρώτη φορά στον κόσμο τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για τη νόσο του Πάρκινσον

Η Ιαπωνία ενέκρινε πρωτοποριακές θεραπείες με βλαστοκύτταρα για τη νόσο του Πάρκινσον και τη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με δηλώσεις ενός από τους κατασκευαστές και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή.

Η φαρμακευτική εταιρεία Sumitomo Pharma ανακοίνωσε ότι έλαβε το πράσινο φως για την παραγωγή και πώληση του Amchepry, του φαρμάκου της για τη νόσο του Πάρκινσον που μεταμοσχεύει βλαστοκύτταρα στον εγκέφαλο του ασθενούς.

Το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας έδωσε επίσης το πράσινο φως στο ReHeart για επιστρώσεις καρδιακού μυός που αναπτύχθηκαν από την ιατρική startup Cuorips και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων και στην αποκατάσταση της καρδιακής λειτουργίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Οι θεραπείες θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά και να εφαρμοστούν σε ασθενείς ήδη από αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται το υπουργείο Υγείας, και θα γίνουν τα πρώτα εμπορικά διαθέσιμα ιατρικά προϊόντα στον κόσμο που χρησιμοποιούν κύτταρα (iPS).

Η νέα έρευνα που μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα

Ο Ιάπωνας επιστήμονας Shinya Yamanaka κέρδισε το βραβείο Νόμπελ το 2012 για την έρευνά του σχετικά με τα iPS, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του σώματος.

«Ελπίζω ότι αυτό θα φέρει ανακούφιση στους ασθενείς όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Kenichiro Ueno σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα προβούμε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσει σε όλους τους ασθενείς χωρίς εξαίρεση».

Σε δήλωσή της, η Sumitomo Pharma ανέφερε ότι έλαβε «υπό όρους και χρονικά περιορισμένη έγκριση» για την παραγωγή και εμπορία του Amchepry στο πλαίσιο ενός συστήματος που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τα προϊόντα αυτά στους ασθενείς το συντομότερο δυνατό.

Η έγκριση είναι ένα είδος «προσωρινής άδειας», σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, αφού η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας κρίθηκαν με βάση δεδομένα από λιγότερους ασθενείς σε σύγκριση με τις συνήθεις κλινικές δοκιμές για φάρμακα.

Μια δοκιμή που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο έδειξε ότι η θεραπεία της εταιρείας ήταν ασφαλής και επιτυχής στη βελτίωση των συμπτωμάτων.

Στη μελέτη συμμετείχαν επτά ασθενείς με Πάρκινσον ηλικίας μεταξύ 50 και 69 ετών, στους οποίους εμφυτεύτηκαν συνολικά είτε 5 εκατομμύρια είτε 10 εκατομμύρια κύτταρα και στις δύο πλευρές του εγκεφάλου.

Τα iPS κύτταρα από υγιείς δότες αναπτύχθηκαν σε νευρώνες που παράγουν ντοπαμίνη, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον σε άτομα με νόσο του Πάρκινσον.

Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για δύο χρόνια και δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες παρενέργειες, σύμφωνα με τη μελέτη. Τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση στα συμπτώματα.

Η νόσος του Πάρκινσον

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια χρόνια, εκφυλιστική νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει το κινητικό σύστημα του σώματος, προκαλώντας συχνά τρέμουλο και άλλες δυσκολίες στην κίνηση.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Πάρκινσον, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από αυτή την ασθένεια.

Οι θεραπείες που είναι διαθέσιμες σήμερα «βελτιώνουν τα συμπτώματα χωρίς να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την εξέλιξη της νόσου», αναφέρει το ίδρυμα.

Τα iPS κύτταρα δημιουργούνται με την διέγερση ώριμων, ήδη εξειδικευμένων κυττάρων ώστε να επανέλθουν σε νεανική κατάσταση — βασικά πρόκειται για κλωνοποίηση χωρίς την ανάγκη εμβρύου.

Τα κύτταρα μπορούν να μετατραπούν σε μια σειρά διαφορετικών τύπων κυττάρων και η χρήση τους αποτελεί βασικό τομέα της ιατρικής έρευνας.

Με πληροφορίες από AFP