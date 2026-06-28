Η Χαβάη μετατρέπει τα θαλάσσια πλαστικά και τα δίχτυα σε δρόμους

Η Χαβάη αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, καθώς τόνοι πλαστικών απορριμμάτων και εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος, ξεβράζονται ασταμάτητα στις ακτές της.

Με την παραδοσιακή ανακύκλωση στα νησιά να είναι απαγορευτικά ακριβή και τις χωματερές να ξεχειλίζουν, μια ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να κινηθεί -κάπως- διαφορετικά.

Ειδικότερα, ερευνητές από το Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιων Απορριμμάτων (CMDR) του Πανεπιστημίου Pacific της Χαβάης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών της πολιτείας, πέτυχαν κάτι καινοτόμο, ενσωματώνοντας ανακυκλωμένα θαλάσσια πλαστικά και παλιά δίχτυα στο άσφαλτο των οδικών δικτύων, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην κυκλική οικονομία.

Hawaii researchers are giving old fishing nets and recycled plastic a second life by mixing them into asphalt roads. Early tests found these roads didn't release more plastic particles than standard pavement, with tire wear overwhelming any plastic signal https://t.co/WXv4ayWP4I — Michael W. Deem (@Michael_W_Deem) June 28, 2026

Χαβάη: Από τον βυθό της θάλασσας στο οδόστρωμα

Αξίζει να ειπωθεί πως από το 2020, η Χαβάη χρησιμοποιεί για τους δρόμους της ένα ενισχυμένο είδος ασφάλτου (PMA), το οποίο περιέχει «παρθένα» πολυμερή υλικά. Αυτό το μείγμα κάνει το οδόστρωμα πιο ελαστικό και ανθεκτικό στις ρωγμές και στις έντονες τροπικές βροχοπτώσεις. Οι ερευνητές, για να φέρουν σε πέρας την ίδεα τους, αναρωτήθηκαν το εξής: γιατί να χρησιμοποιούμε ολοκαίνουργιο πλαστικό, όταν οι θάλασσές μας είναι γεμάτες από αυτό;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα νερά της Χαβάης είναι τα λεγόμενα «δίχτυα-φαντάσματα», δηλαδή παρατημένα αλιευτικά εργαλεία που συνεχίζουν να παγιδεύουν και να σκοτώνουν τη θαλάσσια ζωή. Μέσω ενός ειδικού προγράμματος, το πανεπιστήμιο κατάφερε να συγκεντρώσει 84 τόνους τέτοιων διχτυών από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Αφού τα δίχτυα και τα οικιακά πλαστικά απορρίμματα επεξεργάστηκαν από εξειδικευμένη εταιρεία και μετατράπηκαν σε ειδική πρώτη ύλη, στρώθηκαν πιλοτικά σε έναν οικιστικό δρόμο στο νησί Οάχου. Οι επιστήμονες δημιούργησαν τρία διαφορετικά τμήματα, ένα με την κλασική άσφαλτο, ένα με κοινά ανακυκλωμένα πλαστικά και ένα με το πλαστικό από τα δίχτυα των ψαράδων.

Hawaii researchers are turning ocean plastic and old fishing nets into asphalt, giving waste a second life. Early tests show roads don’t release more plastic particles than standard pavement; tire wear dominates any… https://t.co/TURVFfqaNT — Drew Grimaldi (@Grimillionaire) June 28, 2026

Τι προέκυψε 11 μήνες μετά το πείραμα στη Χαβάη

Έντεκα μήνες μετά την ασφαλτόστρωση, η ερευνητική ομάδα επέστρεψε στο σημείο για να συλλέξει τη σκόνη του δρόμου και να αναλύσει τα σωματίδια με υπερσύγχρονα χημικά όργανα.

Μάλιστα, ανακάλυψαν πως οι δρόμοι με το ανακυκλωμένο πλαστικό δεν απελευθέρωσαν περισσότερα μικροπλαστικά σωματίδια από ό,τι η συμβατική άσφαλτος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το παραπάνω συμπέρασμα οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν το πλαστικό λιώνει μέσα στο μείγμα της ασφάλτου, ενσωματώνεται πλήρως με τα πετρελαιοειδή και τις πέτρες. Έτσι, όταν ο δρόμος φθείρεται, τα σωματίδια που αποκολλώνται είναι ενιαία κομμάτια ασφάλτου και όχι ελεύθερο πλαστικό.

«Πολλοί πιστεύουν ότι η ανακύκλωση πλαστικού είναι μια απάτη, ότι δεν λειτουργεί και ότι είναι πολύ δύσκολη», επισημαίνει η Δρ. Τζένιφερ Λιντς, διευθύντρια του CMDR. «Αυτή η δουλειά όμως αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση μπορεί να πετύχει, όταν η κοινωνία θέτει ως πραγματική της προτεραιότητα τη βιωσιμότητα».

Με πληροφορίες από American Chemical Society