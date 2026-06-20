Η γρίπη των πτηνών έφτασε και στην Αυστραλία – Το H5N1 έχει πλέον καταγραφεί σε όλες τις ηπείρους

Η Αυστραλία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών στην επικράτειά της, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός έχει πλέον εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους του κόσμου.

Την ανακοίνωση έκανε το Σάββατο η υπουργός Γεωργίας της χώρας, Τζούλι Κόλινς, διευκρινίζοντας ότι ο ιός ανιχνεύθηκε σε μια καφέ σκούα, ένα μεταναστευτικό θαλασσοπούλι που βρέθηκε σε παραλία του εθνικού πάρκου Cape Le Grand, στη Δυτική Αυστραλία.

Μέχρι σήμερα, η Αυστραλία αποτελούσε τη μοναδική ήπειρο όπου το συγκεκριμένο στέλεχος της γρίπης των πτηνών δεν είχε καταγραφεί.

«Όλοι γνωρίζαμε ότι δεν θα μέναμε για πάντα απαλλαγμένοι από τη γρίπη των πτηνών», δήλωσε η Κόλινς, σημειώνοντας ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες εξετάζουν και δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ένα άλλο θαλασσοπούλι που εντοπίστηκε εξαντλημένο στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικών θανάτων άγριων ζώων, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ευρύτερη διασπορά του ιού.

Το στέλεχος H5N1 εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ άγριων πτηνών και εκτρεφόμενων πουλερικών, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλα ζώα ή στον άνθρωπο, συνήθως ύστερα από στενή επαφή με μολυσμένα ζώα.

Οι αυστραλιανές αρχές υποστηρίζουν ότι προετοιμάζονταν εδώ και καιρό για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η επικεφαλής κτηνιατρική αξιωματούχος της χώρας, Μπεθ Κούκσον, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν καταρτίσει σχέδια αντιμετώπισης της νόσου, ενώ η επιτροπή διαχείρισης έκτακτων ζωονόσων συνεδρίασε εκτάκτως μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος.

Γρίπτη των πτηνών Η5Ν1: Οι συνέπειες μίας επιδημίας μπορεί να είναι καταστροφικές

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η άφιξη του ιού στην ηπειρωτική Αυστραλία συνδέεται πιθανότατα με τα μεταναστευτικά πτηνά, τα οποία έχουν συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην εξάπλωση του H5N1 σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η παρουσία του στελέχους στην ευρύτερη αυστραλιανή επικράτεια δεν αποτελεί πάντως εντελώς νέα εξέλιξη. Τον Οκτώβριο του 2025 ο ιός είχε εντοπιστεί στα απομακρυσμένα νησιά Heard και McDonald, αυστραλιανά εδάφη στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την ηπειρωτική χώρα.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα κατέγραψε τις καταστροφικές συνέπειες της επιδημίας στα νησιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου 13.000 νεογέννητες φώκιες πέθαναν από τον ιό στο νησί Heard από τον περασμένο Αύγουστο, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα του συνολικού πληθυσμού της συγκεκριμένης αποικίας.

Η ίδια έρευνα κατέγραψε επίσης αυξημένη θνησιμότητα σε πληθυσμούς πιγκουίνων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο ιός σε ευάλωτα οικοσυστήματα όταν εισέρχεται σε περιοχές όπου δεν είχε προηγουμένως καταγραφεί.

Με πληροφορίες από BBC

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