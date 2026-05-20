Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Η Google δεν θέλει πια να ανοίγεις ένα chatbot και να το ρωτάς πράγματα. Θέλει η AI της να βρίσκεται ήδη μέσα στο email σου, στην αναζήτησή σου, στα ψώνια σου, στο Chrome και, σύντομα, στα γυαλιά σου.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του φετινού Google I/O, του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της εταιρείας: η τεχνητή νοημοσύνη περνά από την απάντηση στη δράση. Δεν θα περιμένει απλώς την επόμενη ερώτηση. Θα οργανώνει σημειώσεις, θα ψάχνει πληροφορίες, θα παρακολουθεί τιμές, θα συνοψίζει συνομιλίες και θα προτείνει επόμενα βήματα.

Η λέξη-κλειδί ήταν «agentic». Δηλαδή, AI που δεν λειτουργεί μόνο σαν συνομιλητής, αλλά σαν βοηθός που μπορεί να αναλάβει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Ο Σούνταρ Πιτσάι το περιέγραψε ως την «agentic Gemini era» της Google, παραδεχόμενος ότι οι AI agents έχουν ακόμη δρόμο μέχρι να γίνουν πραγματικά εύκολοι, ασφαλείς και χρήσιμοι για όλους. Όμως η κατεύθυνση είναι σαφής: η Google θέλει το Gemini να γίνει ένας μόνιμος, προσωπικός, προληπτικός βοηθός μέσα στην καθημερινή ψηφιακή ζωή.

Το πιο χαρακτηριστικό νέο εργαλείο είναι το Gemini Spark. Σύμφωνα με την Google, θα μπορεί να ταξινομεί σημειώσεις από συσκέψεις, emails και συνομιλίες, να δημιουργεί έγγραφα με τα βασικά συμπεράσματα και τις επόμενες κινήσεις, να οργανώνει πληροφορίες και να συνεχίζει να δουλεύει στο cloud ακόμη κι όταν ο χρήστης έχει κλείσει το laptop ή έχει κλειδώσει το κινητό του.

Αυτό είναι και το σημείο που το κάνει διαφορετικό από ένα απλό chatbot. Το Spark δεν παρουσιάζεται ως κάτι που απλώς απαντά. Παρουσιάζεται ως βοηθός που αναλαμβάνει δουλειές. Θα συνδέεται με εφαρμογές του Google Workspace, όπως Gmail, Docs, Sheets και Slides, ενώ η Google σχεδιάζει και επεκτάσεις σε τρίτες εφαρμογές. Για ενέργειες υψηλότερου ρίσκου, όπως η αποστολή email ή μια αγορά, η εταιρεία λέει ότι το σύστημα θα ζητά άδεια πριν προχωρήσει.

Με άλλα λόγια, η Google δοκιμάζει να μεταφέρει την AI από την περιοχή του «ρώτησέ με κάτι» στην περιοχή του «άσε με να το κάνω». Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη αλλαγή από μια ακόμη αναβάθμιση μοντέλου.

Η αναζήτηση αλλάζει επίσης. Η Google παρουσίασε μια νέα, πιο «έξυπνη» search box, που θα μπορεί να δέχεται μεγαλύτερες και πιο φυσικές ερωτήσεις, εικόνες, βίντεο, αρχεία ή ακόμη και tabs του Chrome ως αφετηρία αναζήτησης. Η αναζήτηση γίνεται πιο συνομιλιακή, πιο οπτική και πιο κοντά σε μια AI εμπειρία που δεν δίνει απλώς links, αλλά προτείνει απαντήσεις, ενέργειες και επόμενα βήματα.

Η Λιζ Ριντ, επικεφαλής της Google Search, είπε χαρακτηριστικά ότι το Google Search είναι πλέον AI Search. Η εταιρεία θα κρατήσει την κλασική αναζήτηση με links μέσα από επιλογή τύπου «Web», όμως το κέντρο βάρους μετακινείται καθαρά προς μια μηχανή που δεν επιστρέφει μόνο αποτελέσματα. Προσπαθεί να καταλάβει πρόθεση, πλαίσιο και ενέργεια.

Αυτό έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τους χρήστες, αλλά και για τα media. Αν η αναζήτηση γίνεται όλο και περισσότερο απάντηση, σύνοψη και προτροπή μέσα στο ίδιο το Google, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι φτάνουν στις ειδήσεις, στα άρθρα, στις εικόνες, στα reviews, στα sites. Η Google επιμένει ότι οι χρήστες θα μπορούν ακόμη να πηγαίνουν σε links, όμως το ερώτημα για τους εκδότες παραμένει: πόση από την περιέργεια του αναγνώστη θα σταματά πλέον μέσα στο ίδιο το AI περιβάλλον;

Στο ίδιο πακέτο ανακοινώσεων υπήρχε και το Gemini Omni, ένα νέο μοντέλο δημιουργίας βίντεο από διαφορετικά είδη υλικού: κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο. Η Google λέει ότι τα βίντεο του Omni θα είναι πιο ρεαλιστικά χάρη στην κατανόηση φυσικών δυνάμεων, όπως η βαρύτητα, η κινητική ενέργεια και η ροή των υγρών. Όλα τα βίντεο που θα δημιουργούνται με Omni θα φέρουν το αόρατο ψηφιακό watermark SynthID.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ενισχύει τα εργαλεία αναγνώρισης AI περιεχομένου, ώστε να μπορεί να φαίνεται αν μια εικόνα ή ένα βίντεο δημιουργήθηκε με AI ή αν τραβήχτηκε με κάμερα και στη συνέχεια επεξεργάστηκε με AI εργαλεία. Σε μια στιγμή όπου εικόνες, βίντεο και ηχητικά γίνονται όλο και πιο εύκολο να παραχθούν τεχνητά, αυτή η μάχη για την προέλευση του περιεχομένου δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης.

Η Google έδειξε ακόμη το Universal Cart, ένα «έξυπνο» καλάθι αγορών που θα λειτουργεί σε διαφορετικές υπηρεσίες και εμπόρους. Ο χρήστης θα μπορεί να προσθέτει προϊόντα ενώ ψάχνει στο Google, συνομιλεί με το Gemini, βλέπει YouTube ή διαβάζει email στο Gmail. Το σύστημα θα παρακολουθεί τιμές, προσφορές, ιστορικό τιμής και διαθεσιμότητα.

Και μετά ήρθαν τα γυαλιά.

Περισσότερο από δέκα χρόνια μετά το Google Glass, η Google επιστρέφει στα έξυπνα γυαλιά με νέα στρατηγική και νέους συμμάχους: Samsung, Gentle Monster και Warby Parker. Θα υπάρξουν δύο κατηγορίες: audio glasses, που θα δίνουν φωνητική βοήθεια στο αυτί, και display glasses, που θα εμφανίζουν πληροφορίες οπτικά. Τα πρώτα αναμένονται το φθινόπωρο και θα επιτρέπουν στον χρήστη να ενεργοποιεί το Gemini με φωνή ή άγγιγμα στον σκελετό.

Η επιστροφή των γυαλιών έχει τη δική της ειρωνεία. Το Google Glass είχε γίνει σύμβολο μιας πρόωρης τεχνολογικής αλαζονείας και είχε δεχτεί έντονη κοινωνική απόρριψη. Τώρα όμως η αγορά είναι διαφορετική. Η Meta έχει ήδη ανοίξει δρόμο με τα Ray-Ban Meta, η ιδέα της wearable AI μοιάζει λιγότερο παράξενη, και η Google θέλει να ξαναδοκιμάσει την ίδια φαντασίωση με πιο ώριμη τεχνολογία και λιγότερο αμήχανο design.

Το ενδιαφέρον στο φετινό Google I/O δεν ήταν ότι η Google παρουσίασε πολλά νέα AI προϊόντα. Αυτό το περιμέναμε. Το ενδιαφέρον ήταν ότι όλα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση: η AI δεν μένει σε ένα app. Μπαίνει στην αναζήτηση, στο Gmail, στο Chrome, στο shopping, στα έγγραφα, στα βίντεο, στα γυαλιά, στα τηλέφωνα, στα καθημερινά μικρά καθήκοντα.

Η Google θέλει το Gemini να γίνει κάτι σαν λειτουργικό στρώμα πάνω από την ψηφιακή ζωή. Να μην είναι ένα εργαλείο που ανοίγεις όταν το θυμηθείς, αλλά ένας βοηθός που δουλεύει συνεχώς γύρω σου: οργανώνει, προβλέπει, ψάχνει, προτείνει, δημιουργεί, συνοψίζει, αγοράζει, μεταφράζει, θυμίζει.

Και εκεί βρίσκεται το πραγματικό ερώτημα. Όχι αν η AI της Google θα είναι εντυπωσιακή. Αλλά πόσο από την καθημερινότητά μας είμαστε έτοιμοι να της παραχωρήσουμε, στο όνομα της ευκολίας.

Το Google I/O 2026 δεν έδειξε απλώς τα νέα προϊόντα της εταιρείας. Έδειξε το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Silicon Valley: μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν περιμένει να της μιλήσεις, αλλά αρχίζει να κινείται πριν από σένα.