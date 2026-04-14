Η Google θα επιβάλλει κυρώσεις σε ιστότοπους που παρακάμπτουν το κουμπί «Πίσω»

Τα τελευταία χρόνια, η Google έχει λάβει ορισμένες αμφιλεγόμενες αποφάσεις σχετικά με την κορυφαία μηχανή αναζήτησής της, αλλά αυτή εδώ πιθανότατα θα γίνει αρκετά δημοφιλής.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να επιβάλλει κυρώσεις σε ιστότοπους που παρακάμπτουν τη λειτουργία του κουμπιού «Πίσω» (back button) στους browsers των χρηστών.

Αν δεν έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με το «φαινόμενο», συμβαίνει όταν κάνετε κλικ σε ένα αποτέλεσμα της Google και διαπιστώνετε ότι δεν είναι αυτό που θέλατε. Όταν πατήσετε «πίσω», αντί να επιστρέψετε στη Google, μεταφέρεστε σε άλλο σημείο του ίδιου site, σε διαφήμιση ή σε κάτι άσχετο. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή και ως «manipulation ιστορικού» (history manipulation), σύμφωνα με το Lifehacker.

«Πιστεύουμε ότι η εμπειρία του χρήστη έρχεται πρώτη. Η κατάχρηση του back button παρεμβαίνει στη λειτουργία του browser, διαταράσσει τη φυσιολογική πλοήγηση και προκαλεί εκνευρισμό», ανέφερε η Google σε ενημέρωση της πολιτικής της για το spam.

Πρόκειται για κάτι που πολλοί χρήστες έχουν βιώσει - γι’ αυτό και η εταιρεία προχωρά σε μέτρα.

Όπως συνηθίζει, η Google θα τιμωρεί τα sites που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική περιορίζοντας την ορατότητά τους στα αποτελέσματα αναζήτησης, αρχής γενομένης από τις 15 Ιουνίου. Η πρακτική αυτή χαρακτηρίζεται πλέον επίσημα ως «κακόβουλη».

«Σελίδες που εμπλέκονται σε hijacking του back button ενδέχεται να υποστούν χειροκίνητες ενέργειες spam ή αυτόματη υποβάθμιση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους στα αποτελέσματα της Google. Για να δοθεί χρόνος προσαρμογής, δημοσιεύουμε την πολιτική δύο μήνες πριν την εφαρμογή της, στις 15 Ιουνίου 2026», αναφέρει η εταιρεία.

Ως «κακόβουλη πρακτική» ορίζεται οτιδήποτε «δημιουργεί απόκλιση μεταξύ των προσδοκιών του χρήστη και του πραγματικού αποτελέσματος, οδηγώντας σε αρνητική και παραπλανητική εμπειρία ή θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα».

Η Google ήταν ξεκάθαρη και προς τους διαχειριστές ιστοσελίδων: «Αναμένεται να την αφαιρέσετε ή να την απενεργοποιήσετε».

Με πληροφορίες από mashable.com