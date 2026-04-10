Η Google προσφέρει δωρεάν «αναβάθμιση» για εκατομμύρια υπολογιστές με Windows 10

Η Google προωθεί μια εναλλακτική λύση για εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες υπολογιστών με Windows 10 που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν στα Windows 11, προτείνοντας τη μετάβαση στο λειτουργικό σύστημα ChromeOS Flex.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Microsoft έχει ήδη τερματίσει την υποστήριξη των Windows 10 από τον Οκτώβριο του 2025. Το μόνο που παραμένει διαθέσιμο είναι το πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU), το οποίο επεκτείνει τις ενημερώσεις ασφαλείας έως τον Οκτώβριο του 2026 για οικιακούς χρήστες. Μετά από αυτό το σημείο, τα συστήματα μένουν χωρίς προστασία.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως υπολογιστές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των Windows 11 και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαθέσιμες επιλογές είναι συγκεκριμένες:

Αναβάθμιση σε Windows 11, μόνο αν το επιτρέπει το hardware

Αγορά νέου υπολογιστή, που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις

Παραμονή στα Windows 10 με ESU, έως τον Οκτώβριο του 2026

Εγκατάσταση εναλλακτικού λειτουργικού, όπως Linux ή ChromeOS Flex

Η πρόταση της Google αφορά την τελευταία επιλογή. Το ChromeOS Flex εγκαθίσταται στον υπάρχοντα υπολογιστή και αντικαθιστά τα Windows, επιτρέποντας τη συνέχιση χρήσης της συσκευής χωρίς αγορά νέου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση είναι δωρεάν, ενώ διατίθεται και USB εργαλείο χαμηλού κόστους που απλοποιεί τη διαδικασία.

Το συγκεκριμένο λειτουργικό βασίζεται σε περιβάλλον cloud και διαφέρει ουσιαστικά από τα Windows. Οι περισσότερες εφαρμογές λειτουργούν μέσω browser και δεν υποστηρίζονται όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον Windows.

Η εναλλακτική της αγοράς νέου υπολογιστή παραμένει η πιο πλήρης λύση, αλλά συνεπάγεται υψηλότερο κόστος. Η παραμονή στα Windows 10 μετά το τέλος των ενημερώσεων αυξάνει τον κίνδυνο ασφάλειας, ενώ η εγκατάσταση Linux αποτελεί επιλογή για πιο έμπειρους χρήστες.

Με πληροφορίες από Forbes