ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η Google επενδύει στην A24 και το indie σινεμά δοκιμάζει τη δύσκολη σχέση του με την AI

Η Google βάζει 75 εκατ. δολάρια στην A24 για AI εργαλεία στο σινεμά, σε μια συμφωνία που δοκιμάζει τα όρια ανάμεσα στην τεχνολογία και την πιο cool πλευρά του ανεξάρτητου Hollywood.

The LiFO team
The LiFO team
Η Google επενδύει στην A24 και το indie σινεμά δοκιμάζει τη δύσκολη σχέση του με την AI Facebook Twitter
Σκηνή από το Backrooms, μία από τις πρόσφατες επιτυχίες της A24. Φωτ.: A24
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Η A24, το στούντιο που κατάφερε να γίνει σχεδόν συνώνυμο του σύγχρονου ανεξάρτητου σινεμά, μπαίνει επίσημα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Google επενδύει περίπου 75 εκατ. δολάρια στην εταιρεία, στο πλαίσιο μιας πολυετούς συνεργασίας ανάμεσα στην A24 και τη DeepMind για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και τη διανομή ταινιών.

Η πολυετής συμφωνία δεν είναι αποκλειστική και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν δίνει στην Google πρόσβαση στα δεδομένα ή στη βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών της A24.. Η λεπτομέρεια δεν είναι ασήμαντη, σε μια περίοδο όπου η σχέση του Hollywood με την AI παραμένει φορτισμένη από αγωγές, ανησυχίες για πνευματικά δικαιώματα και φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αντικατάστασης δημιουργών.

Η A24 επιχειρεί να παρουσιάσει τη συνεργασία με διαφορετικό τρόπο. Ο Scott Belsky, στέλεχος της εταιρείας που επιβλέπει το κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας, δήλωσε ότι οι μέχρι τώρα προτάσεις γύρω από την AI στο σινεμά την παρουσίαζαν κυρίως ως τρόπο για να γίνονται οι ταινίες πιο γρήγορα και πιο φθηνά, κάτι που δεν ενδιαφέρει τους κινηματογραφιστές.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να αναπτυχθούν εργαλεία που διατηρούν τον δημιουργικό έλεγχο και βοηθούν τους δημιουργούς να παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα. Η ομάδα A24 Labs, που αριθμεί περίπου 20 άτομα, δουλεύει ήδη πάνω σε εφαρμογή για storyboards που δημιουργούνται με τη βοήθεια AI, δηλαδή πρόχειρες οπτικές αποτυπώσεις σκηνών που μπορούν να βοηθήσουν στην προπαραγωγή μιας ταινίας.

Η συνεργασία έχει ιδιαίτερο βάρος γιατί η A24 δεν είναι ένα τυπικό στούντιο. Τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ένα σπάνιο brand εμπιστοσύνης στο κοινό, με ταινίες όπως το Everything Everywhere All at Once, το Civil War, το Marty Supreme και το πρόσφατο Backrooms. Για πολλούς νεότερους θεατές, το όνομά της λειτουργεί σχεδόν σαν εγγύηση αισθητικής ταυτότητας.

Αυτό κάνει τη συμφωνία με την Google ταυτόχρονα σημαντική και ριψοκίνδυνη. Η A24 απευθύνεται ακριβώς σε ένα κοινό που συχνά αντιμετωπίζει με καχυποψία τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και την επίδραση της AI στη δημιουργία. Αν η συνεργασία φανεί ως εργαλείο στήριξης των καλλιτεχνών, μπορεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο σινεμά. Αν φανεί ως ακόμη ένα βήμα προς την αυτοματοποίηση της δημιουργικής διαδικασίας, μπορεί να πλήξει τη δημόσια εικόνα που έκανε την A24 τόσο ισχυρή.

Η συμφωνία έρχεται ενώ το Hollywood ακόμη αναζητά τη θέση του απέναντι στην AI. Τα στούντιο έχουν κινηθεί επιφυλακτικά, οι δημιουργοί φοβούνται την απώλεια ελέγχου και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν να μπουν στον χώρο της παραγωγής χωρίς να προκαλέσουν νέα αντίδραση από την κινηματογραφική κοινότητα.

Η A24 δοκιμάζει τώρα ένα πιο προσεκτικό αφήγημα: ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να είναι μια μηχανή που αντικαθιστά τον δημιουργό, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να μπει στα χέρια του.

Το αν αυτό θα πείσει τους κινηματογραφιστές και το κοινό της είναι το πραγματικό στοίχημα.

με στοιχεία από WSJ, Techcrunch

Τech & Science

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