Η Google έδωσε $2,7 δισ. για επαναπρόσληψη μιας ιδιοφυίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εταιρείες δαπανούν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η συμφωνία της Google να επαναπροσλάβει τον Noam Shazeer ξεχωρίζει.

Ο Shazeer, συν-συγγραφέας ενός σημαντικού επιστημονικού άρθρου που πυροδότησε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, είχε παραιτηθεί από την Google το 2021 για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία, Character.AI, αφού η Google αρνήθηκε να δημοσιεύσει ένα chatbot που είχε αναπτύξει.

Όταν η Character.AI αντιμετώπισε δυσκολίες, η Google επενέβη, εξαγοράζοντας την τεχνολογία της εταιρείας με $2,7 δισ, σύμφωνα με πληροφορίες. Παρόλο που η συμφωνία είχε επίσημα στόχο την αδειοδότηση της τεχνολογίας της Character, το κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας ήταν η επιστροφή του Shazeer στη Google.

Ο Shazeer, ο οποίος είχε επικρίνει τη Google για υπερβολική προσοχή στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι πλέον ένας από τους τρεις ηγέτες στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, Gemini.

Η επιστροφή του Shazeer στη Google

Ο Shazeer εντάχθηκε αρχικά στη Google το 2000 και σύντομα ανέλαβε την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το 2017, δημοσίευσε μαζί με άλλους ερευνητές της Google το άρθρο "Attention is All You Need", το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία των σύγχρονων μοντέλων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η άρνηση της Google να κυκλοφορήσει ένα chatbot που είχε αναπτύξει, οδήγησε τον Shazeer να ιδρύσει την Character.AI, μια startup που επιδίωκε να δημιουργήσει chatbots που μπορούσαν να δίνουν συμβουλές και να μιμούνται διάσημες προσωπικότητες.

Η Character κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές, συγκεντρώνοντας $150 εκατ. το 2022, και η αποτίμηση της εταιρείας έφτασε το $1 δισ. Ωστόσο, η εταιρεία άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς οι χρήστες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τα chatbots για ρομαντικές αλληλεπιδράσεις, κάτι που δεν ήταν στους αρχικούς στόχους της εταιρείας.

Αγορά και αδειοδότηση της Character.AI από τη Google

Η συμφωνία με τη Google δεν περιλάμβανε μόνο την αδειοδότηση της τεχνολογίας της Character, αλλά και την επιστροφή του Shazeer στη θέση του αντιπροέδρου. Η Google χρησιμοποίησε την πληρωμή για να αγοράσει μετοχές από επενδυτές και υπαλλήλους της Character, καθώς και να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της εταιρείας, εκτός από τον Shazeer και μια ομάδα 30 υπαλλήλων που μετακινήθηκαν στη Google.

Αν και δεν είναι σαφές πώς η Google θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της Character, η επιστροφή του Shazeer είναι κρίσιμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία. Ο συνιδρυτής της Google, Sergey Brin, δήλωσε ότι η εταιρεία προηγουμένως ήταν υπερβολικά προσεκτική στην ανάπτυξη εφαρμογών AI, αλλά τώρα κινείται με γρήγορους ρυθμούς.

Ο ρόλος του Shazeer στο μέλλον της Google

Η Google, όπως και άλλες τεχνολογικές εταιρείες, επιδιώκει να αποκτήσει κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και αν αυτό απαιτεί την αδειοδότηση τεχνολογίας από μικρότερες εταιρείες. Η επανένταξη του Shazeer στη Google αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την εταιρεία, καθώς ο ίδιος είναι αναγνωρισμένος ως πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία δείχνει επίσης πώς οι τεχνολογικοί γίγαντες επενδύουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν τα ταλέντα που θα τους επιτρέψουν να κυριαρχήσουν στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal