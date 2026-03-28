Η Google διευκολύνει τη μετάβαση στο Gemini από άλλα AI όπως το ChatGPT

Η Google παρουσίασε νέα εργαλεία για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφέρουν ιστορικό συνομιλιών από άλλες εφαρμογές AI.

Η νέα λειτουργία εισαγωγής δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία των συνομιλιών τους με άλλα chatbots, όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να εξάγουν τα δεδομένα τους σε μορφή αρχείου και να τα εισάγουν στο Gemini, ώστε το σύστημα να «κατανοήσει γρήγορα τι είναι σημαντικό για τον χρήστη».

Για να διευκολύνει τη διαδικασία, η Google προτείνει και συγκεκριμένες οδηγίες (prompt) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές AI, ζητώντας από αυτές να συνοψίσουν βασικές πληροφορίες, όπως ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχέσεις και μελλοντικά σχέδια.

Με πληροφορίες από Bloomberg