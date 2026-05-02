Η Γερμανία επιστρέφει κρανίο δεινοσαύρου 113 εκατ. ετών στη Βραζιλία μετά από διαμάχη

Ένα από τα πιο πλήρη κρανία αρκοφάγου δεινοσαύρου που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα επιστρέφει στη Βραζιλία, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την αγορά του από μουσείο στη Γερμανία, κλείνοντας μια μακρόχρονη επιστημονική και νομική διαμάχη για την προέλευσή του.

Το απολίθωμα, ηλικίας περίπου 113 εκατομμυρίων ετών, ανήκει στο είδος Irritator challengeri, το οποίο αναγνωρίστηκε τη δεκαετία του 1990 ως νέο γένος μεγάλων σαρκοφάγων δεινοσαύρων. Το κρανίο είχε αποκτηθεί το 1991 από το Κρατικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Στουτγάρδης, όπου και μελετήθηκε εκτενώς.

Η ονομασία «Irritator» δόθηκε από παλαιοντολόγους το 1996, αντανακλώντας τον εκνευρισμό τους όταν διαπίστωσαν ότι το ρύγχος του κρανίου είχε υποστεί παρεμβάσεις πριν φτάσει στα χέρια τους. Το όνομα του είδους «challengeri» αποτελεί αναφορά στον φανταστικό καθηγητή Challenger από το έργο The Lost World του Arthur Conan Doyle.

Παράλληλα με την επιστημονική έρευνα, αυξάνονταν οι αντιδράσεις στη Βραζιλία, καθώς η χώρα θεωρεί ότι το απολίθωμα εξήχθη χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία από το 1942, τα απολιθώματα ανήκουν στο κράτος, ενώ από το 1990 η εξαγωγή τους επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε συνεργασία με εγχώριους επιστημονικούς φορείς.

Η ακριβής διαδρομή του κρανίου παραμένει ασαφής, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη νομιμότητα της κατοχής του στη Γερμανία και οδήγησε σε διεθνή εκστρατεία επαναπατρισμού. Πάνω από 260 επιστήμονες υπέγραψαν σχετική επιστολή, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες στήριξαν αίτημα επιστροφής.

Σε κοινή δήλωση Γερμανίας και Βραζιλίας, ανακοινώθηκε ότι το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης και το μουσείο της Στουτγάρδης συμφώνησαν να παραδώσουν το απολίθωμα στη Βραζιλία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η εξέλιξη χαιρετίστηκε από Βραζιλιάνους επιστήμονες ως σημαντικό βήμα. Η παλαιοντολόγος Aline Ghilardi τόνισε ότι η επιστροφή έχει «επιστημονική, πολιτιστική και συμβολική σημασία», ενώ άλλοι ειδικοί τη χαρακτήρισαν ένδειξη προόδου προς πιο «ηθικές» πρακτικές στην έρευνα, με μεγαλύτερο σεβασμό στις χώρες προέλευσης.

Το κρανίο του είδους Irritator challengeri που θα επιστραφεί στη Βραζιλία / Φωτ: Oliver W M Rauhut

Παράλληλα, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τη διατύπωση της συμφωνίας, καθώς γίνεται λόγος για «παράδοση» και όχι για «επαναπατρισμό», κάτι που, σύμφωνα με ορισμένους, υποβαθμίζει το ζήτημα της αποκατάστασης.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων για την επιστροφή επιστημονικών ευρημάτων στις χώρες προέλευσής τους. Το 2023, άλλο απολίθωμα που είχε μεταφερθεί στη Γερμανία επέστρεψε επίσης στη Βραζιλία μετά από αντίστοιχη εκστρατεία.

Αν και δεν έχει οριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά του Irritator challengeri, η συμφωνία θεωρείται σημαντική εξέλιξη στη διεθνή συνεργασία για τη διαχείριση επιστημονικών ευρημάτων με αμφισβητούμενη προέλευση.

Με πληροφορίες από Guardian