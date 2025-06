Η Gen Z στο TikTok θέλει πίσω το BlackBerry: Η «νοσταλγία της τεχνολογίας» στα social media

Μπορεί να ανήκει πλέον στη σφαίρα της αναλογικής ιστορίας της κινητής τηλεφωνίας, όμως το BlackBerry επιστρέφει στο προσκήνιο - χάρη στη νοσταλγία της Gen Ζ, όπως εκφράζεται στο TikTok.

Οι νέοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παιδιά όταν η συσκευή μεσουρανούσε, εκφράζουν έντονη λαχτάρα για μια εποχή πιο «απλής» τεχνολογίας, μακριά από τις συνεχείς ειδοποιήσεις και τη διαρκή υπερσύνδεση.

Όταν η Βικτόρια Ζανίνο ήταν στο γυμνάσιο το 2013, ο πατέρας της τής χάρισε ένα μεταχειρισμένο BlackBerry. «Νιώθω ότι η εποχή του τηλεφώνου BlackBerry ήταν πολύ νοσταλγική», λέει η 25χρονη σήμερα εργαζόμενη στη διαφήμιση. «Μεγαλώνοντας βλέποντας το “Keeping Up With The Kardashians”, βλέποντάς τους να οδηγούν με το ένα χέρι στο τιμόνι και ένα BlackBerry στο άλλο, ήταν μια τόσο εντυπωσιακή στιγμή».

Η Ζανίνο δημοσίευσε πρόσφατα ένα TikTok βίντεο ζητώντας την επιστροφή της συσκευής: «ΠΑΡΑΚΑΛΩ blackberry», έγραψε πάνω από μια selfie, «σας παρακαλώ να κάνετε την κίνησή σας και να επιστρέψετε». Το βίντεο προβλήθηκε περισσότερες από έξι εκατομμύρια φορές και συγκέντρωσε πάνω από 500.000 likes, υποδηλώνοντας πως η νοσταλγία της δεν είναι μεμονωμένη.

Σε όλο το TikTok, τα βίντεο για το BlackBerry πολλαπλασιάζονται. Οι χρήστες ανακαλούν τη φυσική αίσθηση του πληκτρολογίου, το trackball κάτω από τον αντίχειρα, αλλά κυρίως τη μνήμη μιας εποχής όπου το τηλέφωνο ήταν «εργαλείο» και όχι παράθυρο σε μια ψηφιακή πραγματικότητα χωρίς παύση.

Ο 29χρονος συγγραφέας Dan Kassim, που αυτοπροσδιορίζεται ως «μεγαλύτερη Gen Z», απέκτησε το πρώτο του BlackBerry μετά το κολέγιο. «Όλοι τα θυμούνται επειδή είναι ενσωματωμένα σε εκείνες τις αναμνήσεις της παιδικής μας ηλικίας ή της πρώιμης εφηβείας μας», λέει. «Υπάρχει αυτό το πραγματικό είδος έλξης στις χορδές της καρδιάς όταν οι άνθρωποι τα αναφέρουν».

Σε αναρτήσεις του στο TikTok, ο κ. Kassim υποστηρίζει πως η τάση των «ρετρό» τηλεφώνων είναι συγγενής με την επιστροφή στα βινύλια ή τις Polaroid. «Νιώθω ότι οι άνθρωποι είναι κάπως εξαντλημένοι από τις ειδοποιήσεις και το να είναι πάντα ενεργοποιημένοι», λέει. «Τα BlackBerry και τα πρώτα smartphones μοιάζουν με μια αναδρομή σε τότε που τα τηλέφωνα ήταν εργαλεία, αλλά όχι, όπως, το κέντρο της ζωής σου».

Ορισμένοι χρήστες αγοράζουν παλιά BlackBerry για καθημερινή χρήση - ακόμα κι αν πολλές εφαρμογές δεν λειτουργούν πλέον. Άλλοι απαιτούν νέα έκδοση για το 2025. Όμως η BlackBerry Limited διέκοψε την υποστήριξη των συσκευών το 2022, ενώ η προσπάθεια της εταιρείας OnwardMobility να κυκλοφορήσει μοντέλο 5G εγκαταλείφθηκε, αφήνοντας ελάχιστες ελπίδες για μια επίσημη «επιστροφή».

«Είναι ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στο TikTok», παρατηρεί ο Kassim. «Επειδή πιστεύω ότι το TikTok είναι η πιο εθιστική μορφή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν θα μπορούσες στην πραγματικότητα να χρησιμοποιήσεις ένα BlackBerry για να λειτουργήσεις το TikTok».

Έτσι, ακόμη κι αν το BlackBerry δεν επιστρέψει ποτέ επισήμως, η ανάμνησή του παραμένει ζωντανή - και ανακυκλώνεται ως σύμβολο αντίστασης στον κορεσμό της ψηφιακής ζωής. Για τη Gen Z, δεν είναι απλώς ένα τηλέφωνο. Είναι ένα κομμάτι πολιτιστικής μνήμης.

Ο κόσμος του TikTok: Από τα ρετρό τηλέφωνα έως τους σιδεράδες και τις διαλέξεις

Το TikTok δεν είναι πια απλώς μια πλατφόρμα για χορευτικά και lip sync. Έχει εξελιχθεί σε χώρο για αναπάντεχες τάσεις και πολιτιστικά ρεύματα:

Blacksmithing Is Having a Moment (Η αναγέννηση της σιδηρουργίας): Το συνδυαστικό θέαμα από αξιολάτρευτα ζώα, καλλίγραμμους άνδρες και γυναίκες και η ικανοποίηση να βλέπεις ένα φθαρμένο οπλό να καθαρίζεται και να σφυρηλατείται έχει γίνει viral για εκατομμύρια χρήστες.

Εθνικά πάρκα: Λογαριασμοί αφιερωμένοι σε εθνικά πάρκα όπως το Yellowstone και το Joshua Tree κερδίζουν την προσοχή προβάλλοντας τη γοητεία τους με έντονα αισθησιακή ματιά.

CancerTok: «Έχω καρκίνο», δήλωσε μια TikTok σταρ - για να ακολουθήσει χείμαρρος μίσους και αμφισβήτησης από σκεπτικιστές που τη θεώρησαν απατεώνισσα.

Brain Rot: Η Ballerina Cappuccina και η παρέα της -ένα παράλογο σύνολο χαρακτήρων παραγόμενων από Α.Ι.- κατακλύζουν την πλατφόρμα με παραληρηματικό χιούμορ.

Digital H.B.C.U.: Ένα βίντεο καλωσορίσματος φοιτητών στο μάθημα αφροαμερικανικών σπουδών της Leah Barlow ενέπνευσε το “Hillmantok”, ένα άτυπο, ανεπίσημο πανεπιστήμιο στο TikTok, με δωρεάν διαλέξεις από Μαύρους ακαδημαϊκούς και ειδικούς.

Με πληροφορίες από The New York Times