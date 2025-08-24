Η φωτορύπανση αλλάζει τις συνήθειες των πουλιών: Ξαγρυπνούν έως και μία ώρα παραπάνω στις πόλεις

Τα πουλιά που ζουν σε πόλεις με έντονη φωτορύπανση μένουν ξύπνια πολύ περισσότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα πουλιά της υπαίθρου, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το τεχνητό φως παρατείνει την «ημέρα» τους κατά περίπου 50 λεπτά: ορισμένα είδη ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα και πέφτουν για ύπνο μία ώρα αργότερα.

«Μείναμε άφωνοι από τα αποτελέσματα», ανέφερε ο Dr. Brent Pease, επίκουρος καθηγητής στο Southern Illinois University. «Κάτω από τον πιο φωτεινό ουρανό της νύχτας, η μέρα ενός πουλιού μπορεί να παραταθεί σχεδόν κατά μία ώρα».

Η φωτορύπανση καλύπτει πλέον το 23% της επιφάνειας της Γης και συνεχίζει να αυξάνεται, με ήδη καταγεγραμμένες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και σε πολλά είδη ζώων, από τις πεταλούδες και τις νυχτερίδες μέχρι τις θαλάσσιες χελώνες.

Η έρευνα βασίστηκε σε εκατομμύρια ηχογραφήσεις πουλιών από την παγκόσμια πλατφόρμα BirdWeather, όπου πολίτες ανεβάζουν κελαηδίσματα της περιοχής τους. Αναλύθηκαν περισσότερες από 2,6 εκατ. παρατηρήσεις για το πρωινό τραγούδι και 1,8 εκατ. για τις βραδινές κλήσεις εκατοντάδων ειδών, σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα φωτορύπανσης.

Τα πουλιά με μεγαλύτερα μάτια, όπως ο κοκκινολαίμης και το λυκότσιχο, παρουσίασαν ισχυρότερη αντίδραση στο τεχνητό φως, ενώ μικρότερα είδη, όπως τα σπουργίτια, επηρεάστηκαν λιγότερο. Το κατά πόσο η παράταση της ημέρας είναι επιζήμια δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, οι επιστήμονες ανησυχούν για την ανατροπή των φυσικών ρυθμών, αν και σε κάποιες περιπτώσεις η τεχνητή φωταγώγηση φαίνεται να αυξάνει τις ώρες αναζήτησης τροφής και αναπαραγωγής.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science και ανοίγουν νέο πεδίο για το πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλάζει τη συμπεριφορά της άγριας ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από Guardian