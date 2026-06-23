Η φωνή του Μάικλ Κέιν διαβάζει την Οδύσσεια χωρίς τον Μάικλ Κέιν

Η φωνή του Μάικλ Κέιν αφηγείται πλέον την Οδύσσεια. Μόνο που δεν είναι ακριβώς ο Μάικλ Κέιν.

Η ElevenLabs, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ειδικεύεται στην παραγωγή και κλωνοποίηση φωνής, κυκλοφόρησε μια νέα 13ωρη ηχητική εκδοχή του ομηρικού έπους, χρησιμοποιώντας επίσημα αδειοδοτημένη AI ρέπλικα της φωνής του Βρετανού ηθοποιού.

Η παραγωγή παρουσιάζεται ως η πρώτη «κινηματογραφική» παραγωγή audiobook της εταιρείας, με AI αφήγηση του Κέιν, πολυπρόσωπη διανομή φωνών, πρωτότυπη μουσική και ηχητικό σχεδιασμό. Κυκλοφορεί λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον οποίο ο Κέιν έχει συνεργαστεί σε οκτώ ταινίες, ανάμεσά τους και η τριλογία του Dark Knight.

Λίγο πριν ο Νόλαν φέρει τον Όμηρο στη μεγάλη οθόνη, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους συνεργάτες του «αφηγείται» την Οδύσσεια χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται στο στούντιο.

Στιγμιότυπο από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται να επαναφέρει τον Όμηρο στη μεγάλη οθόνη

Ο Κέιν, 93 ετών σήμερα, είχε ανακοινώσει ξανά την αποχώρησή του από την υποκριτική, αυτή τη φορά στο φεστιβάλ Red Sea στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, λίγο πριν, είχε υπογράψει συμφωνία με την ElevenLabs για την αδειοδότηση μιας AI εκδοχής της φωνής του, μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι. Οι δυο τους ήταν από τα πρώτα μεγάλα ονόματα που μπήκαν στην πλατφόρμα Iconic Voice Marketplace της εταιρείας, όπου εταιρείες, στούντιο και δημιουργοί μπορούν να νοικιάζουν φωνές διασήμων.

Αυτό σημαίνει ότι η φωνή ενός ηθοποιού μπορεί να συνεχίσει να «εργάζεται» ακόμη κι όταν ο ίδιος έχει αποσυρθεί. Θεωρητικά, με την έγκριση της οικογένειας ή των κληρονόμων, μπορεί να συνεχίσει και μετά τον θάνατό του.

Η ElevenLabs χρησιμοποίησε για την Οδύσσεια τη μετάφραση του William Cullen Bryant από τον 19ο αιώνα, ενώ η νέα ταινία του Νόλαν φέρεται να αντλεί έμπνευση από τη σύγχρονη μετάφραση της Emily Wilson. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν συμμετείχαν ακαδημαϊκοί στο project, αλλά ότι η σωστή προφορά των ονομάτων των χαρακτήρων ήταν «επίπονη διαδικασία».

Ο ίδιος ο Κέιν, σε δήλωσή του, χαρακτήρισε την Οδύσσεια «μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες που ειπώθηκαν ποτέ», τονίζοντας ότι τα θέματα της επιμονής, της αφοσίωσης, του πειρασμού και της επιστροφής στο σπίτι εξακολουθούν να μιλούν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γενιές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμμετοχή του περιορίστηκε κυρίως στη συμβουλευτική διαδικασία για τη διαμόρφωση της AI φωνής του. Ο Dustin Blank της ElevenLabs επαίνεσε τον Κέιν για τη διορατικότητά του να μπει νωρίς σε αυτό το πεδίο, λέγοντας ότι συμμετέχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των πρώτων βημάτων της ίδιας του της ψηφιακής κληρονομιάς.

Εκεί ακριβώς αρχίζει το δύσκολο κομμάτι.

Γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο αν μια AI φωνή μπορεί να ακούγεται πειστικά σαν τον Μάικλ Κέιν. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να κουβαλήσει αυτό που κουβαλά μια πραγματική φωνή: χρόνο, σώμα, ατέλειες, παύσεις, μνήμη, λάθη, απροσδόκητες τονικότητες, μια ολόκληρη ζωή πίσω από την εκφορά.

Η ElevenLabs βλέπει το project ως συνέχεια της μακράς ιστορίας της Οδύσσειας ως προφορικής και τεχνολογικά μεταδιδόμενης αφήγησης. Το έπος, λέει η εταιρεία, έχει περάσει χιλιάδες χρόνια μέσα από διαφορετικές μορφές μετάδοσης και επανερμηνείας. Η AI αφήγηση παρουσιάζεται έτσι ως ένα ακόμη στάδιο αυτής της διαδρομής.

Οι επικριτές, όμως, βλέπουν κάτι άλλο: τη συμπίεση της ανθρώπινης εργασίας και την αντικατάσταση δημιουργικών ρόλων από συστήματα που παράγουν περισσότερο περιεχόμενο, πιο γρήγορα και με λιγότερους ανθρώπους στο προσκήνιο.

Στην παραγωγή της Οδύσσειας, οι υπόλοιποι καλλιτέχνες φωνής δεν πιστώνονται ονομαστικά και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή τους μετά την ολοκλήρωση του project, λαμβάνοντας αμοιβή με βάση τη χρήση της φωνής τους. Η μεγάλη σταρ του project, όμως, είναι η AI ρέπλικα του Κέιν. Το όνομα, το κύρος και η εμπορική δύναμη βρίσκονται στο ψηφιακό αντίγραφο μιας ήδη θρυλικής φωνής.

Το πιο ενδιαφέρον αντίβαρο στο ρεπορτάζ έρχεται από την Isabella Webber, σκηνοθέτρια της μικρού μήκους ταινίας Bobby, για την οποία ο πραγματικός Κέιν ηχογράφησε πρόσφατα αφήγηση στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο.

Η Webber περιγράφει μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Περίμενε εβδομάδες μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή λόγω της ηλικίας και της υγείας του ηθοποιού. Όταν τελικά κάθισε μαζί του, εκείνος ζωντάνεψε μπροστά στο κείμενο. Διάβαζε γραμμές, ζητούσε γνώμη, έδινε διαφορετικές εκδοχές, άλλαζε ρυθμούς και τόνους. Στα διαλείμματα, μιλούσε για τις ιστορίες που του είχε πει ο πατέρας του για τον πόλεμο, επηρεάζοντας έτσι και το υπόλοιπο φιλμ.

Για τη Webber, εκεί βρίσκεται το ανεκτίμητο στοιχείο μιας πραγματικής ερμηνείας: τα απρόβλεπτα, τα λάθη, οι παύσεις, οι μικρές μετατοπίσεις που δεν μπορείς να σχεδιάσεις από πριν. «Δεν είναι απλώς μια φωνή», λέει ουσιαστικά. Είναι μια ζωή εμπειρίας.

Αυτό είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της ιστορίας. Η AI φωνή του Μάικλ Κέιν μπορεί να διαβάσει τον Όμηρο. Μπορεί να ακούγεται καθαρή, αναγνωρίσιμη, εντυπωσιακά κοντινή στο πρωτότυπο. Μπορεί να ανοίξει μια νέα αγορά για τους ηθοποιούς που θέλουν να αδειοδοτήσουν τη φωνή τους και για τις εταιρείες που θέλουν να παράγουν γρήγορα μεγάλες ηχητικές παραγωγές.

Αλλά η πραγματική ερμηνεία δεν είναι μόνο φωνητικό αποτύπωμα. Είναι σώμα, στιγμή, μνήμη, κούραση, ατέλεια, επιλογή, απρόοπτο. Είναι ο τρόπος που ένας ηθοποιός μπορεί να διαβάσει μια γραμμή αλλιώς επειδή θυμήθηκε κάτι, επειδή τον συγκίνησε μια λέξη, επειδή έκανε ένα λάθος που αποδείχθηκε καλύτερο από την πρόθεση.

Η Οδύσσεια, άλλωστε, είναι ένα έπος για επιστροφές, φαντάσματα, φωνές, μεταμορφώσεις και ανθρώπους που προσπαθούν να ξαναβρούν τον δρόμο τους μέσα από τεχνάσματα. Ίσως γι’ αυτό η AI φωνή του Μάικλ Κέιν μοιάζει τόσο ταιριαστή και τόσο ανησυχητική μαζί.

Γιατί αυτό που επιστρέφει εδώ δεν είναι ακριβώς ο ηθοποιός.. Είναι η φωνή του, χωρισμένη από το σώμα της

με στοιχεία από Guardian