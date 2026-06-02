Η Φλόριντα μηνύει την OpenAI και τον Σαμ Άλτμαν για τους κινδύνους του ChatGPT σε παιδιά

Η Φλόριντα κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, κατηγορώντας την εταιρεία ότι κυκλοφόρησε και προώθησε το ChatGPT χωρίς να έχει αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες, ειδικά για παιδιά και εφήβους.

Πρόκειται για την πρώτη αγωγή που καταθέτει αμερικανική πολιτεία κατά της OpenAI για υποτιθέμενες βλάβες που συνδέονται με τη χρήση του ChatGPT. Η αγωγή κατατέθηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, James Uthmeier, και στρέφεται τόσο κατά της εταιρείας όσο και προσωπικά κατά του Άλτμαν.

Σύμφωνα με την αγωγή, η OpenAI φέρεται να αγνόησε εσωτερικές και εξωτερικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, ενώ παρουσίαζε το ChatGPT ως ασφαλές και αξιόπιστο εργαλείο. Η Φλόριντα υποστηρίζει ότι η εταιρεία είχε υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές, ειδικά απέναντι σε κινδύνους όπως ο εθισμός, η γνωστική εξασθένηση, η αυτοκτονία, η βία και άλλες βλάβες.

Η 83σέλιδη αγωγή ζητά ασφαλιστικά μέτρα, περιορισμούς στη συλλογή δεδομένων από ανηλίκους, νέους κανόνες προστασίας και πιθανές χρηματικές ποινές με βάση τη νομοθεσία της Φλόριντα για παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η υπόθεση έρχεται σε μια στιγμή όπου η OpenAI βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξανόμενη νομική και πολιτική πίεση στις ΗΠΑ. Η αγωγή της Φλόριντα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε περιστατικά βίας και θανάτων στα οποία, σύμφωνα με τους ενάγοντες, το ChatGPT είχε ρόλο ή χρησιμοποιήθηκε από εμπλεκόμενα πρόσωπα. Οι ισχυρισμοί αυτοί θα κριθούν δικαστικά.

Η OpenAI δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα σχολιασμού του Reuters για τη συγκεκριμένη αγωγή. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι τα μοντέλα της έχουν σχεδιαστεί ώστε να απορρίπτουν προτροπές που ενθαρρύνουν βία ή αυτοτραυματισμό, ενώ έχει ανακοινώσει εργαλεία γονικού ελέγχου και μέτρα ασφάλειας για νεότερους χρήστες.

Η επιλογή της Φλόριντα να κατονομάσει προσωπικά τον Σαμ Άλτμαν δίνει στην υπόθεση επιπλέον πολιτικό και συμβολικό βάρος. Η αγωγή ζητά να θεωρηθεί ο ίδιος υπεύθυνος για βλάβες που, σύμφωνα με την πολιτεία, προκλήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο η OpenAI σχεδίασε, προώθησε και διέθεσε το ChatGPT.

Η υπόθεση ανοίγει ένα νέο μέτωπο στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ: όχι μόνο αν τα εργαλεία AI είναι αρκετά ασφαλή, αλλά και ποιος έχει την ευθύνη όταν χρησιμοποιούνται από παιδιά, ευάλωτους χρήστες ή ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε κρίση.

με στοιχεία από Techcrunch