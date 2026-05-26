Η Ferrari παρουσιάζει το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η πολυτελής αυτοκινητοβιομηχανία σπορ αυτοκινήτων Ferrari παρουσίασε το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της αυτοκίνητο - το Luce αξίας 640.000 δολαρίων (περίπου 550.000 ευρώ).

Το νέο μοντέλο απομακρύνεται από την κλασική εμφάνιση των Ferrari, καθώς είναι το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της ιταλικής εταιρείας, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη LoveFrom, την εταιρεία που ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Sir Jony Ive.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την παρουσίαση κυμάνθηκαν από σχόλια όπως «κατευθείαν για τα σκουπίδια» έως «απόλυτο μάθημα σχεδιασμού».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, δήλωσε ότι το Luce - που στα ιταλικά σημαίνει «φως» - χρειάστηκε πέντε χρόνια ανάπτυξης.

Η Ferrari σχεδιάζει να λανσάρει το ηλεκτρικό όχημα (EV), παρότι στο παρελθόν είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επιλέγοντας αντί αυτού υβριδικά αυτοκίνητα που συνδυάζουν βενζίνη και ηλεκτρική ενέργεια.

Το Luce διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα της Ferrari σε κάθε τροχό, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από 0 στα 96 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφία: ferrari.com

Φωτογραφία: ferrari.com

Φωτογραφία: ferrari.com

Φωτογραφία: ferrari.com

Η εταιρεία δήλωσε ότι όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται εσωτερικά, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να επισκευάζεται από την ίδια την Ferrari και στο μέλλον, προστατεύοντας έτσι τη μεταπωλητική αξία του Luce.

Η μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας στα ηλεκτρικά οχήματα έχει αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια τα τελευταία χρόνια.

Αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ford και η Volkswagen έχουν επενδύσει ξανά στα βενζινοκίνητα οχήματα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, λόγω χαμηλής ζήτησης και ρυθμιστικών αλλαγών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μειώσει τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η παρουσίαση του ηλεκτρικού concept car της Jaguar είχε δεχτεί έντονη κριτική επειδή εγκατέλειψε την κλασική σχεδιαστική ταυτότητα της βρετανικής μάρκας. Αντίστοιχη κριτική αντιμετώπισε και η Ferrari με το Luce.

Ένας λογαριασμός στο X έγραψε: «Η Ferrari μόλις κατέστρεψε το brand της όπως έκανε και η Jaguar. Αυτό πάει κατευθείαν για παλιοσίδερα».

«Τι συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές πολυτελείς αυτοκινητοβιομηχανίες; Πρώτα η Jaguar και τώρα η Ferrari», ανέφερε άλλη ανάρτηση.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι αρνητικοί απέναντι στο νέο αυτοκίνητο. Μία ανάρτηση ανέφερε: «Απόλυτο μάθημα σχεδιασμού. Η Ferrari μόλις παρουσίασε το εκπληκτικό LUCE concept και αλλάζει τα δεδομένα».

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari, Flavio Manzoni, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι επικριτές αποτελούν μέρος της διαδικασίας καινοτομίας.

Αναγνώρισε ότι η ιδέα μιας ηλεκτρικής Ferrari με νέο σχεδιασμό είναι «διχαστική», αλλά πιστεύει ότι σε λίγους μήνες ο κόσμος θα την εκτιμήσει περισσότερο.

Η Ferrari έχει επίσης δηλώσει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει βενζινοκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα παράλληλα με το πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο. Την ίδια στιγμή, οι άμεσοι ανταγωνιστές της έχουν περιορίσει τις φιλοδοξίες τους στα EV.

Οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν επίσης έντονο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να παράγουν οχήματα γρηγορότερα και φθηνότερα.

Με πληροφορίες από BBC