Η Ευρώπη βάζει σήμανση στις εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα κρύβεται πια τόσο εύκολα μέσα στην εικόνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις οδηγίες εφαρμογής για τους νέους κανόνες διαφάνειας του ευρωπαϊκού νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίασε τρία εικονίδια που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με AI.

Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία τεχνική λεπτομέρεια των Βρυξελλών. Είναι μια νέα οπτική γραμματική για τον κόσμο των εικόνων, των βίντεο, των ηχητικών αρχείων και των κειμένων. Από εδώ και πέρα, το κρίσιμο ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν κάτι είναι αληθινό ή τεχνητό, αλλά και ποιος οφείλει να το δηλώνει, πού το δηλώνει και πόσο καθαρά φαίνεται στον χρήστη.

Τα τρία ευρωπαϊκά εικονίδια ξεχωρίζουν ανάμεσα σε γενική συμμετοχή της τεχνητής νοημοσύνης, περιεχόμενο που έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου με AI και περιεχόμενο που έχει τροποποιηθεί εν μέρει με AI. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δημιουργούς, εκδότες, πλατφόρμες και άλλους φορείς που δημοσιεύουν τέτοιο υλικό.

Facebook Twitter Τα τρία προαιρετικά εικονίδια που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σήμανση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη: γενική χρήση AI, πλήρως παραγόμενο AI περιεχόμενο και μερικώς τροποποιημένο περιεχόμενο.

Η χρήση τους, όμως, δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι η διαφάνεια. Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι τα εικονίδια προσφέρονται ως κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο σήμανσης, αλλά από μόνα τους δεν εξασφαλίζουν νομική συμμόρφωση. Όποιος δημοσιεύει τέτοιο περιεχόμενο εξακολουθεί να έχει την ευθύνη να ενημερώνει το κοινό με τρόπο σαφή, ορατό και κατάλληλο για την κάθε χρήση.

Οι κανόνες θα αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις 2 Αυγούστου 2026. Οι πάροχοι συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να ενσωματώνουν στα αρχεία που παράγουν μηχανικώς αναγνώσιμη σήμανση, ώστε εικόνες, ήχοι, βίντεο και κείμενα που έχουν παραχθεί ή αλλοιωθεί με AI να μπορούν να αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Η ορατή ενημέρωση αφορά κυρίως περιεχόμενο που μπορεί να εκληφθεί ως αυθεντικό ενώ δεν είναι. Στην κατηγορία αυτή μπαίνουν τα deepfakes, δηλαδή εικόνες, βίντεο ή ήχοι που μοιάζουν να δείχνουν πραγματικά πρόσωπα, γεγονότα, αντικείμενα ή τόπους, ενώ έχουν δημιουργηθεί ή αλλοιωθεί τεχνητά.

Ξεχωριστή σημασία έχουν και τα κείμενα δημόσιου ενδιαφέροντος. Αν ένα κείμενο που ενημερώνει το κοινό για σημαντικά ζητήματα έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί με AI και δεν έχει περάσει από ανθρώπινο έλεγχο ή σαφή εκδοτική ευθύνη, θα πρέπει να δηλώνεται.

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Εκεί βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο για τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση, την τέχνη και την παραγωγή εικόνων. Η Ευρώπη δεν λέει απλώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επισημαίνεται. Προσπαθεί να βάλει κανόνες στο πώς θα φαίνεται η παρουσία της μέσα στο ίδιο το περιεχόμενο.

Οι οδηγίες προβλέπουν και εξαιρέσεις ή πιο περιορισμένες απαιτήσεις. Σε καλλιτεχνικά, δημιουργικά, σατιρικά ή μυθοπλαστικά έργα, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν εμποδίζει την προβολή ή την απόλαυση του έργου. Με άλλα λόγια, μια ταινία, ένα έργο τέχνης ή μια σατιρική εικόνα δεν θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα ψευδορεαλιστικό βίντεο που θα μπορούσε να εξαπατήσει το κοινό.

Αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Δεν απαντά, για παράδειγμα, στο πώς θα επιβιώνει η σήμανση όταν μια εικόνα κατεβαίνει, κόβεται, ξανανεβαίνει ή κυκλοφορεί από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Δεν λύνει ούτε το ερώτημα αν οι χρήστες θα μάθουν πράγματι να διαβάζουν τα νέα σήματα. Αλλά δείχνει την κατεύθυνση: η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντιμετωπίζεται μόνο ως εργαλείο παραγωγής, αλλά και ως κάτι που πρέπει να αφήνει ίχνος.

Σε μια εποχή όπου μια φωτογραφία μπορεί να μην είναι φωτογραφία, ένα βίντεο μπορεί να μην έχει συμβεί και ένα κείμενο μπορεί να μην έχει γραφτεί από άνθρωπο, η Ευρώπη προσπαθεί να βάλει μια μικρή ταμπέλα πάνω στην αμφιβολία.

με στοιχεία από EU News