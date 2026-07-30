Η εξέλιξη «επαναλαμβάνει» τον εαυτό της στα Γκαλαπάγκος

Περισσότερα από 150 χρόνια μετά τις παρατηρήσεις του Κάρολου Δαρβίνου στα νησιά Γκαλαπάγκος, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η εξέλιξη των ειδών.

Αυτή τη φορά, όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα Γκαλαπάγκος, πρωταγωνιστές δεν είναι οι διάσημοι σπίνοι του Δαρβίνου, αλλά ένα γένος φυτών που δείχνει ότι η φύση μπορεί να καταλήγει επανειλημμένα στο ίδιο αποτέλεσμα ακολουθώντας διαφορετικές γενετικές διαδρομές.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, επικεντρώθηκε στα φυτά του γένους Scalesia, γνωστά και ως γιγάντιες μαργαρίτες των Γκαλαπάγκος.

Scientists found evolution repeating itself in the Galápagos. More than 150 years after Darwin’s finches, Galápagos plants show another surprise: giant daisies evolved similar heat-tolerant leaf shapes, but each lineage used different gene combinations. https://t.co/ldXkOP2IM3 pic.twitter.com/LRl3GDMYAc — Drew Grimaldi (@Grimillionaire) July 30, 2026

Πώς εξελίχθηκαν τα φυτά στα Γκαλαπάγκος

Αν και προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο που έφτασε στα νησιά από τη Νότια Αμερική πριν από περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια, τα φυτά εξελίχθηκαν γρήγορα ώστε να προσαρμοστούν σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, από υγρά ορεινά δάση έως θερμές και άνυδρες περιοχές.

Οι ερευνητές ανέλυσαν ολόκληρο το γονιδίωμα όλων των γνωστών ειδών Scalesia και διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά βαθιά οδοντωτά φύλλα, τα οποία βοηθούν τα φυτά να περιορίζουν την απώλεια νερού και να αποβάλλουν θερμότητα αποτελεσματικότερα, εμφανίστηκαν πολλές φορές ανεξάρτητα κατά την εξέλιξή τους.

Για τους ίδιους, το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι κάθε φορά η ίδια προσαρμογή προέκυπτε μέσω διαφορετικών γονιδίων.

«Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο παράδειγμα παράλληλης εξέλιξης», εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Βανέσα Μπίκερ. Όπως αναφέρει, η φύση καταλήγει επανειλημμένα στην ίδια λύση, όχι όμως ενεργοποιώντας ένα μοναδικό «γονίδιο-κλειδί», αλλά αξιοποιώντας διαφορετικά σημεία ενός ολόκληρου δικτύου γονιδίων που ελέγχουν την ανάπτυξη των φύλλων.

Η εξέλιξη στα Γκαλαπάγκος με διαφορετικό τρόπο

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης μεγάλες γενετικές διαφορές ανάμεσα σε πληθυσμούς του ίδιου είδους, οι οποίοι παραμένουν απομονωμένοι μεταξύ τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι νέα είδη βρίσκονται ήδη στη διαδικασία δημιουργίας, χωρίς να έχουν ακόμη αναγνωριστεί επίσημα από την επιστήμη.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάθε απομονωμένος πληθυσμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή μονάδα προστασίας, καθώς ενδέχεται να ακολουθεί τη δική του εξελικτική πορεία. Τα ευρήματα προσφέρουν μια νέα εικόνα για το πώς η εξέλιξη μπορεί να επαναλαμβάνει επιτυχημένες λύσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά γενετικά «εργαλεία», ενώ παράλληλα υπενθυμίζουν ότι στα Γκαλαπάγκος η διαδικασία δημιουργίας νέων ειδών ίσως συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Με πληροφορίες από Norwegian University of Science and Technology