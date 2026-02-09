Η επαλήθευση ηλικίας έρχεται στο Discord - Τι αλλάζει για όλους τους χρήστες 

Το Discord αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί για τους χρήστες του παγκοσμίως, εισάγοντας από τον επόμενο μήνα υποχρεωτικό έλεγχο ηλικίας. Η βασική αλλαγή είναι ότι όλοι οι λογαριασμοί θα αντιμετωπίζονται αρχικά ως λογαριασμοί εφήβων, εκτός αν ο χρήστης αποδείξει ότι είναι ενήλικος.

Για όσους δεν επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω των 18, η πλατφόρμα θα ενεργοποιεί αυτόματα ένα πιο «ασφαλές» περιβάλλον. Δεν θα έχουν πρόσβαση σε servers και κανάλια με ηλικιακούς περιορισμούς, δεν θα μπορούν να μιλούν στα stage channels, ενώ θα εμφανίζονται φίλτρα για περιεχόμενο που το Discord χαρακτηρίζει γραφικό ή ευαίσθητο. Παράλληλα, θα εμφανίζονται προειδοποιήσεις όταν έρχεται αίτημα φιλίας από άγνωστο ή ύποπτα «μακρινό» προφίλ, ενώ τα μηνύματα από χρήστες που δεν είναι στις επαφές θα καταλήγουν αυτόματα σε ξεχωριστό φάκελο.

Τα απλά μηνύματα και οι servers χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Όμως υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που αλλάζει τη ρουτίνα πολλών χρηστών. Αν κάποιος συμμετείχε ήδη σε age restricted server πριν την εφαρμογή του μέτρου, δεν θα μπορεί να βλέπει το περιεχόμενο ούτε να γράφει μέχρι να ολοκληρώσει τον έλεγχο ηλικίας. Η επικεφαλής πολιτικής προϊόντος του Discord, Σαβάνα Μπαντάλιτς, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι τέτοιοι χώροι θα εμφανίζονται «κρυμμένοι», ουσιαστικά με μαύρη οθόνη, μέχρι να γίνει επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήση. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε νέους servers με περιορισμούς ηλικίας χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος.

Το Discord παρουσιάζει την κίνηση ως μέρος μιας διεθνούς τάσης για αυστηρότερα μέτρα προστασίας ανηλίκων και νομικής πίεσης προς τις πλατφόρμες. Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζει κάτι αντίστοιχο. Πέρυσι είχε εφαρμόσει ελέγχους ηλικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία, αλλά χρήστες κατάφεραν να τους παρακάμψουν με ένα «τρικ» που η εταιρεία λέει ότι διόρθωσε γρήγορα.

Discord: Τι απαντάει στις ανησυχίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Το νέο σύστημα έρχεται με δεδομένες τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Πολλοί ενήλικες μπορεί να μην θέλουν να επιβεβαιώσουν της ηλικία τους, ειδικά αν αυτό απαιτεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Τον Οκτώβριο, πρώην εξωτερικός συνεργάτης του Discord σε διαδικασίες επαλήθευσης είχε δεχθεί παραβίαση δεδομένων, με αποτέλεσμα να εκτεθεί υλικό που σχετιζόταν με ελέγχους ηλικίας, μεταξύ άλλων και εικόνες εγγράφων.

Στη νέα εφαρμογή, το Discord λέει ότι για να αφαιρεθούν οι περιορισμοί θα υπάρχουν επιλογές όπως εκτίμηση ηλικίας μέσω σέλφι από το κινητό ή υποβολή εγγράφου σε εξωτερικούς συνεργάτες, με περισσότερες επιλογές αργότερα. Για τη σέλφι, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ανάλυση γίνεται στη συσκευή και δεν ανεβαίνει σε server. Αν η εκτίμηση βγει λάθος, ο χρήστης θα μπορεί να κάνει ένσταση ή να επιβεβαιώσει με έγγραφο. Για τα έγγραφα, η εταιρεία αναφέρει ότι οι εικόνες διαγράφονται γρήγορα, συχνά αμέσως μετά την επιβεβαίωση.

Παράλληλα, το Discord σχεδιάζει και ένα σύστημα «έμμεσης» εκτίμησης ηλικίας που κοιτάζει ενδείξεις από τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα, όπως το τι παιχνίδια παίζει ο χρήστης και μοτίβα χρήσης. Αν το σύστημα έχει υψηλή βεβαιότητα ότι πρόκειται για ενήλικα, μπορεί να μην του ζητηθεί να περάσει από τα άλλα στάδια.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να χάσει χρήστες από την αλλαγή, κυρίως λόγω της τριβής που προσθέτει η διαδικασία, αλλά υποστηρίζει ότι για την πλειονότητα η εμπειρία δεν θα αλλάξει αισθητά, αφού οι νέοι περιορισμοί στοχεύουν κυρίως περιεχόμενο που θεωρείται καθαρά ακατάλληλο για εφήβους.

Με πληροφορίες από The Verge