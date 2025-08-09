Η έλλειψη σεξουαλικών επαφών μπορεί να έχει θανάσιμες συνέπειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Γυναίκες που έχουν σεξουαλική επαφή λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που ανέλυσε δεδομένα υγείας από περισσότερους από 14.500 ενήλικες.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychosexual Health, κατέδειξε ότι οι γυναίκες με σπάνια σεξουαλική δραστηριότητα είχαν κατά 70% υψηλότερη πιθανότητα θανάτου μέσα στην επόμενη δεκαετία σε σύγκριση με εκείνες που είχαν συχνότερες επαφές.

Το ίδιο εύρημα δεν καταγράφηκε στους άνδρες. Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν ότι άτομα με κατάθλιψη και χαμηλή σεξουαλική συχνότητα παρουσίαζαν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου στην ίδια περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να μετριάζει ορισμένες από τις επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών στην υγεία.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, ότι δηλαδή το σεξ από μόνο του φέρνει καλύτερη υγεία, αλλά επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα που συνδέουν τη σεξουαλική δραστηριότητα με βελτίωση της διάθεσης, καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία και συνολική ευεξία.

Επιπλέον, το όφελος για την υγεία φάνηκε να αυξάνεται όσο πιο συχνή ήταν η σεξουαλική επαφή, ιδίως στις γυναίκες. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η σεξουαλική ζωή μπορεί να αποτελεί όχι μόνο πηγή ευχαρίστησης, αλλά και πιθανό παράγοντα για μεγαλύτερη και υγιέστερη ζωή.