Η Ελλάδα ίσως στείλει τον πρώτο της αστροναύτη στο Διάστημα: Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς ένας Έλληνας επιστήμονας επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA).

Μ' αυτόν τον τρόπο, όπως τονίζει το Euronews, αυξάνονται οι πιθανότητες να συμμετάσχει- για πρώτη φορά- σε διαστημική αποστολή ένας Έλληνας αστροναύτης.

Ο δρ. Αδριανός Γολέμης έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας, αφού ξεχώρισε μέσα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής στον ευρωπαϊκό αεροδιαστημικό τομέα. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22.000 υποψηφίους.

Διάστημα: Η δήλωση Παπαστεργίου για τον Αδριανό Γολέμη

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη παρουσία στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα και η επιλογή του Γολέμη σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την εξέλιξη πηγή έμπνευσης για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες.

«Πριν από λίγα χρόνια, η θέση της Ελλάδας στο διάστημα έμοιαζε με ένα μακρινό σενάριο», δήλωσε στο Euronews Next, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες επενδύσεις σε μικροδορυφόρους και νανοδορυφόρους αποδεικνύουν τη φιλοδοξία της χώρας στον τομέα. Όπως ανέφερε, ο μικρός ελληνικός δορυφορικός στόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό τους επόμενους μήνες.

Τα τελευταία χρόνια, η ESA καταβάλλει προσπάθειες να διευρύνει το σώμα των αστροναυτών της πέρα από τα παραδοσιακά κυρίαρχα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την επιστημονική πρόοδο, αλλά και πρακτικές εφαρμογές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τα δορυφορικά δεδομένα χρησιμοποιούνται ήδη για πιο ακριβείς προβλέψεις καιρού, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών, καθώς -και- για ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, οι διαστημικές εφαρμογές συμβάλλουν στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, στον έλεγχο των αγροτικών επιδοτήσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η κυβερνοασφάλεια και η άμυνα, όπου η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών θεωρείται πλέον απαραίτητη για τη λειτουργία των σύγχρονων κρατών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εθνική στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος διαστημικών εφαρμογών, το οποίο θα ενισχύσει την οικονομία και την καινοτομία, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμα εργαλεία για τη λήψη δημόσιων αποφάσεων.

