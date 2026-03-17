Η εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα μήνυσε την OpenAI για μαζική υφαρπαγή του περιεχομένου της

Η Encyclopedia Britannica και το λεξικό Merriam-Webster κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI, ισχυριζόμενες ότι ο γίγαντας της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει διαπράξει «μαζική παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων». Η Britannica, η οποία κατέχει το Merriam-Webster, διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε σχεδόν 100.000 διαδικτυακά άρθρα, τα οποία έχουν συλλεχθεί μέσω scraping και χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μοντέλων LLM της OpenAI χωρίς άδεια, όπως υποστηρίζει ο εκδότης στην αγωγή.

Η Britannica κατηγορεί επίσης την OpenAI για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας όταν παράγει αποτελέσματα που περιέχουν «πλήρεις ή μερικές κατά λέξη αναπαραγωγές» του περιεχομένου της και όταν το εργαστήριο AI χρησιμοποιεί τα άρθρα της στη ροή εργασίας RAG του ChatGPT.

Το εργαλείο RAG της OpenAI είναι ο τρόπος με τον οποίο το LLM σαρώνει τον ιστό ή άλλες βάσεις δεδομένων για πρόσφατα ενημερωμένες πληροφορίες όταν απαντά σε ένα ερώτημα.

Η Britannica ισχυρίζεται επιπλέον ότι η OpenAI παραβιάζει τον νόμο Lanham, ένα καταστατικό περί εμπορικών σημάτων, όταν παράγει επινοημένες πληροφορίες και τις αποδίδει ψευδώς στον εκδότη. «Το ChatGPT στερεί από τους εκδότες του διαδικτύου όπως η Britannica έσοδα, παράγοντας απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών που υποκαθιστούν και ανταγωνίζονται άμεσα το περιεχόμενο εκδοτών όπως η Britannica», αναφέρει η αγωγή.

Η Britannica υποστηρίζει επίσης ότι οι επινοημένες πληροφορίες του ChatGPT θέτουν σε κίνδυνο «τη συνεχή πρόσβαση του κοινού σε υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες διαδικτυακές πληροφορίες».

Η Britannica προστίθεται σε έναν αριθμό άλλων εκδοτών και συγγραφέων που επιδιώκουν νομικές ενέργειες κατά της OpenAI για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Οι New York Times, η Ziff Davis (ιδιοκτήτρια των Mashable, CNET, IGN, PC Mag και άλλων) και περισσότερες από δώδεκα εφημερίδες σε όλες τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έχουν μηνύσει την OpenAI. Μια παρόμοια αγωγή της Britannica κατά της Perplexity εκκρεμεί ακόμη. Δεν υπάρχει ισχυρό νομικό προηγούμενο που να θεμελιώνει εάν η χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση ενός LLM αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Αλλά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η Anthropic έπεισε επιτυχώς τον ομοσπονδιακό δικαστή William Alsup ότι αυτή η περίπτωση χρήσης —η χρήση του περιεχομένου ως δεδομένα εκπαίδευσης— είναι αρκετά μετασχηματιστική ώστε να είναι νόμιμη. Ωστόσο, ο Alsup υποστήριξε ότι η Anthropic παραβίασε τον νόμο κατεβάζοντας παράνομα εκατομμύρια βιβλία, αντί να πληρώσει για αυτά, γεγονός που δικαιολόγησε έναν συμβιβασμό ομαδικής αγωγής ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τους πληγέντες συγγραφείς.

