Η ΕΕ ζητά από τη Meta να ξηλώσει «εθιστικές» λειτουργίες σε Facebook και Instagram

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε τη Meta ότι παραβίασε τη νομοθεσία της για τις ψηφιακές πλατφόρμες, επειδή σχεδίασε το Facebook και το Instagram με τρόπο που ενισχύει την εξάρτηση των χρηστών. Η Κομισιόν ζητά από την εταιρεία να απενεργοποιήσει βασικά χαρακτηριστικά που θεωρεί εθιστικά, όπως το ατελείωτο scroll και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο.

Οι νέες κατηγορίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για την εφαρμογή του Digital Services Act, του αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου που υποχρεώνει τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες να προστατεύουν τους χρήστες τους. Αν η Κομισιόν καταλήξει σε τελική απόφαση εις βάρος της Meta, η εταιρεία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως και 6% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν, η Meta δεν αξιολόγησε επαρκώς τους κινδύνους που μπορεί να προκαλούν ορισμένες λειτουργίες του Facebook και του Instagram στη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών, ιδίως των ανηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι, παρότι η Meta διαθέτει εργαλεία για τη διαχείριση του χρόνου χρήσης, αυτά μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν, να αγνοηθούν ή να αποδειχθούν δύσχρηστα.

Meta: Η απάντηση της στα ευρήματα της Κομισιόν

Η Meta καλείται τώρα να απαντήσει στις κατηγορίες πριν η Κομισιόν λάβει την τελική της απόφαση.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα δεν λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα που έχει ήδη λάβει για την προστασία των εφήβων. «Από τότε που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, εφαρμόσαμε τους Teen Accounts, που προστατεύουν αυτόματα τους εφήβους και δίνουν τον έλεγχο στους γονείς», ανέφερε.

Η Meta πρόσθεσε ότι οι γονείς μπορούν πλέον να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο Instagram τη νύχτα και να περιορίζουν τον ημερήσιο χρόνο χρήσης ακόμη και στα 15 λεπτά. «Μοιραζόμαστε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ασφαλείς και θετικές διαδικτυακές εμπειρίες για τους εφήβους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά μαζί της», ανέφερε η εταιρεία.

Η Χένα Βιρκούνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, δήλωσε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία των χρηστών. «Η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των Ευρωπαίων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, λειτουργίες όπως οι προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου, οι ειδοποιήσεις και η συνεχής ροή αναρτήσεων κρατούν τους χρήστες σε μια κατάσταση «αυτόματου πιλότου» και ενισχύουν την καταναγκαστική χρήση των εφαρμογών.

Οι Βρυξέλλες ζητούν από τη Meta να αλλάξει τον σχεδιασμό του Facebook και του Instagram, ώστε λειτουργίες όπως το infinite scroll και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο να μην είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Προτείνουν επίσης καλύτερους μηχανισμούς που θα ενθαρρύνουν τους χρήστες να κάνουν διαλείμματα, αλλά και αλλαγές στο σύστημα προτάσεων, ώστε να μην βασίζεται τόσο έντονα στη διατήρηση της εμπλοκής των χρηστών.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος της έρευνας που άνοιξε η ΕΕ το 2024 για το αν η Meta λαμβάνει επαρκή μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα φέτος, η Κομισιόν είχε κατηγορήσει τη Meta ότι δεν απέτρεψε παιδιά κάτω των 13 ετών, που είναι το κατώτατο όριο ηλικίας για το Facebook και το Instagram, από το να δημιουργήσουν λογαριασμούς. Υποστήριξε επίσης ότι η εταιρεία δεν έκανε αρκετά για να εντοπίζει και να αφαιρεί ανήλικους χρήστες αφού είχαν ήδη ανοίξει λογαριασμό.

Με πληροφορίες από Associated Press