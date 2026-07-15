Η ΕΕ θα επιβάλει πρόστιμο «εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ» στη Google 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες νέα πρόστιμα σε βάρος της Google, κλιμακώνοντας την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αποφάσεις αναμένεται να αφορούν δύο ξεχωριστές έρευνες και τα πρόστιμα θα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Κομισιόν αναμένεται να απειλήσει την Google με ημερήσιες χρηματικές ποινές, εάν δεν συμμορφωθεί με τις νέες εντολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, DMA.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Google εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης. Η Επιτροπή αναμένεται να κρίνει ότι η εταιρεία ευνοεί παράνομα δικές της υπηρεσίες έναντι ανταγωνιστών.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά το Play Store. Η Κομισιόν αναμένεται να ζητήσει από την Google να δώσει στους developers μεγαλύτερη ελευθερία να κατευθύνουν τους χρήστες σε εναλλακτικά συστήματα εφαρμογών για κινητά.

Με βάση τον DMA, οι εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου τζίρου τους. Η Alphabet, μητρική της Google, ανακοίνωσε πέρυσι έσοδα 402,83 δισ. δολαρίων.

Google: Κινδυνεύει και με περιοδικές χρηματικές ποινές

Η Google κινδυνεύει επίσης με περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν δεν συμμορφωθεί μέσα σε 60 ημέρες. Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, η μη συμμόρφωση της εταιρείας χαρακτηρίζεται «σοβαρή», αν και το ακριβές ύψος των προστίμων και των πιθανών πρόσθετων κυρώσεων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η νέα κίνηση έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Google και την Κομισιόν, με στόχο οι υποθέσεις να κλείσουν μόνο με πρόστιμο για προηγούμενη συμπεριφορά. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι προχωρούν και σε νέες ρυθμιστικές εντολές.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ στην Apple και 200 εκατ. ευρώ στη Meta για παραβίαση των κανόνων του DMA. Η Google έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού, με πρόστιμα άνω των 8 δισ. ευρώ την περίοδο 2017-2019.

Η κλιμάκωση απέναντι στην Google έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εντάσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ για τους ψηφιακούς κανόνες του μπλοκ φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως επικρίνει τα πρόστιμα της ΕΕ σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χαρακτηρίζοντάς τα μορφή φορολόγησης.

Οι επόμενες αποφάσεις της Κομισιόν αναμένεται να αφορούν και την πρόσβαση τρίτων εταιρειών σε δεδομένα αναζήτησης της Google, όπως στοιχεία κατάταξης, ερωτημάτων, κλικ και προβολών.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη για την εταιρεία, η οποία υποστηρίζει ότι μια τέτοια υποχρέωση θα έθετε σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των χρηστών και θα συνιστούσε υπέρβαση των ρυθμιστικών αρχών.

Η Επιτροπή αναμένεται επίσης να καθορίσει σε ποιο βαθμό η Google θα πρέπει να δώσει σε τρίτους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης πρόσβαση στα ίδια χαρακτηριστικά που έχει στη διάθεσή της η δική της υπηρεσία Gemini, ώστε να διασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός στα εργαλεία AI.

Η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ευρωβουλευτές και ανταγωνιστικές τεχνολογικές εταιρείες να συνεχίσει την αυστηρή εφαρμογή του DMA. Ο ευρωπαϊκός νόμος σχεδιάστηκε για να περιορίσει την κυριαρχία των τεχνολογικών κολοσσών στις ψηφιακές αγορές και να ανοίξει περισσότερο χώρο για ανταγωνιστές.

Η πίεση αυτή έχει ενισχυθεί καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μεγαλύτερη τεχνολογική κυριαρχία, μειώνοντας την εξάρτησή της από αμερικανικούς παρόχους και στηρίζοντας ευρωπαϊκές εταιρείες που αναπτύσσουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Google δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από τους Financial Times.

Με πληροφορίες από Financial Times