Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανονισμών για το κλίμα στα data centers

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υποκύψει στις πιέσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, χαλαρώνοντας τους κανόνες σχετικά με τα data centers, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Η ΕΕ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους κλιματικούς της στόχους και στην προσπάθεια να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υποδομές για να ανταγωνιστεί με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ φιλοξενεί το δεύτερο μεγαλύτερο κόμβο κέντρων δεδομένων παγκοσμίως, πίσω μόνο από τη Βόρεια Αμερική.

Με βάση το προσχέδιο της πρότασης που αναμένεται να συζητηθεί από ειδικούς των κρατών μελών, η Κομισιόν προετοιμάζεται να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις. Συγκεκριμένα θα αποδυναμώσει σημαντικά τα σχέδια για ένα σύστημα το οποίο θα αξιολογούσε τα κέντρα δεδομένων με βάση την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Το προηγούμενο προσχέδιο, του Μαρτίου, ανέφερε ότι τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν αντισταθμίσουν τις εκπομπές από ορυκτά καύσιμα αποκλειστικά και μόνο αν επένδυαν σε πιστοποιητικά καθαρής ενέργειας από έργα που τέθηκαν σε λειτουργία την τελευταία δεκαετία, τα οποία μάλιστα θα παρήγαγαν ενέργεια περίπου την ίδια χρονική στιγμή και στην ίδια γεωγραφική περιοχή με το κέντρο δεδομένων.

Ωστόσο, εταιρείες ανάμεσά τους η Amazon Web Services, η Microsoft, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρων Δεδομένων, απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ ζητώντας την απόσυρση διαφόρων απαιτήσεων, επικαλούμενες τον κίνδυνο αύξησης του κόστους.

Στροφή και στην πυρηνική ενέργεια

Το τελευταίο προσχέδιο, με ημερομηνία 30 Ιουνίου, το οποίο επικαλούνται οι Financial Times, υιοθετεί αυτά τα αιτήματα και παράλληλα αναφέρει ότι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη πιστοποιητικά από πυρηνική ενέργεια, γεγονός που αποτελεί ώθηση για χώρες που βασίζονται σε αυτήν, όπως η Γαλλία.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένα κέντρο δεδομένων που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δίκτυο της Γερμανίας, το οποίο συνεχίζει να χρησιμοποιεί άνθρακα, μπορεί να εκμηδενίζει τις εκπομπές του βασιζόμενο σε πιστοποιητικά που συνδέονται με ηλιακή ενέργεια η οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ισπανία.

Φόβοι για άνοδο στις τιμές της ενέργειας

Ορισμένοι ειδικοί σε θέματα λογιστικής και κλιματικής αλλαγής τονίζουν ότι αυτού του είδους τα πιστοποιητικά ελάχιστα συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών.

Αν τα κέντρα δεδομένων δεν τροφοδοτούνται από νέες, τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο στις ενεργειακές τους ανάγκες, το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι να εκτοξεύσουν τη ζήτηση για το εξαιρετικά ευμετάβλητο εισαγόμενο φυσικό αέριο, δήλωσε ο Κίλιαν Ντάλι, εκτελεστικός διευθυντής της EnergyTag. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και να υπονομεύσει την ενεργειακή ασφάλεια.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικοί σε θέματα ενέργειας από τα κράτη μέλη επρόκειτο να συναντηθούν την Πέμπτη για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ένας αξιωματούχος σημείωσε πάντως ότι η πρόταση δεν είναι οριστική και εξακολουθεί να υπόκειται σε παρατηρήσεις και διορθώσεις βάσει της συνάντησης της Πέμπτης.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Ευρώπη αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη και έρχεται αντιμέτωπη με έναν ιστορικό καύσωνα, ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει σχέδια για τον τριπλασιασμό της επεξεργαστικής ισχύος των κέντρων δεδομένων της μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Με πληροφορίες από τους Financial Times