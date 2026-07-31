Η Αυστραλία απαγόρευσε τους λογαριασμούς social media στους κάτω των 16 αλλά 8 στους 10 παραμένουν μέσα

Η Αυστραλία θέλησε να γίνει το μεγάλο εργαστήριο μιας ιδέας που συζητούν ήδη κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο: να εμποδίσει τα παιδιά κάτω των 16 να διατηρούν λογαριασμούς στα social media. Τρεις μήνες μετά, το πρώτο μεγάλο τεστ δείχνει πόσο δύσκολο είναι να μετατραπεί ένας νόμος σε πραγματική αλλαγή μέσα στις πλατφόρμες.

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Πάνω από 8 στα 10 παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες με ηλικιακό περιορισμό τρεις μήνες μετά την έναρξη του μέτρου. Πριν από την εφαρμογή του νόμου, το ποσοστό των παιδιών που είχαν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία τέτοια πλατφόρμα ήταν 85,9%. Τρεις μήνες αργότερα, παρέμενε στο 81,5%.

Η μείωση στην κατοχή λογαριασμών ήταν πιο καθαρή, αλλά όχι αρκετή για να αλλάξει τη συνολική εικόνα. Το ποσοστό των παιδιών που είχαν δικό τους λογαριασμό σε πλατφόρμα με ηλικιακό περιορισμό έπεσε από 52,4% σε 42,1%. Ωστόσο, πολλά παιδιά είτε κράτησαν τους λογαριασμούς τους, είτε άνοιξαν νέους, είτε συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες χωρίς δικό τους λογαριασμό.

Το πιο αποκαλυπτικό εύρημα δεν είναι ότι τα παιδιά βρήκαν περίπλοκους τρόπους παράκαμψης. Είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν χρειάστηκε καν. Περίπου τα μισά παιδιά που εξακολουθούσαν να έχουν λογαριασμό δήλωσαν ότι η πλατφόρμα δεν τους είχε ζητήσει να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους. Άλλα παιδιά είπαν ότι στον λογαριασμό τους εμφανίζονταν ως 16 ετών ή μεγαλύτερα, ενώ σχεδόν 1 στα 5 ανέφερε ότι το σύστημα ελέγχου ηλικίας της πλατφόρμας υπολόγισε λανθασμένα ότι ήταν μεγαλύτερο.

Ο αυστραλιανός νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025 και υποχρεώνει τις πλατφόρμες να λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε οι κάτω των 16 να μη διατηρούν λογαριασμούς. Δεν προβλέπει ποινές για τα παιδιά ή τους γονείς τους. Η ευθύνη πέφτει στις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες καλούνται να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου ηλικίας.

Στον ηλικιακό περιορισμό εμπίπτουν, κατά την ερμηνεία της αρμόδιας αυστραλιανής αρχής, υπηρεσίες όπως το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το Threads, το TikTok, το Twitch, το X, το YouTube, το Kick και το Reddit. Η εφαρμογή του μέτρου παρακολουθείται στενά διεθνώς, καθώς η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που προχώρησε σε τόσο ευρύ περιορισμό για τους κάτω των 16, επικαλούμενη ανησυχίες για την ψυχική και σωματική υγεία παιδιών και εφήβων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η καθημερινή χρήση έχει αλλάξει ελάχιστα. Περίπου 58% των παιδιών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν social media καθημερινά ή και συχνότερα, ποσοστό ελάχιστα χαμηλότερο από περίπου 60% πριν από την εφαρμογή του μέτρου. Καταγράφηκαν επίσης περιορισμένες αλλαγές σε δραστηριότητες εκτός οθόνης, όπως ο αθλητισμός, η τέχνη, η μουσική, ο χρόνος με φίλους και οικογένεια ή η συμμετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες.

Υπάρχει όμως και μια πιο ανησυχητική παρενέργεια: οι γονείς φαίνεται να ξέρουν λιγότερα για το τι κάνουν τα παιδιά τους online. Το ποσοστό των γονέων που δεν γνώριζαν ότι το παιδί τους είχε χρησιμοποιήσει social media τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες αυξήθηκε από 23,3% σε 33,3%. Αυτή η μείωση της γονικής επίγνωσης μπορεί να δυσκολέψει την αναγνώριση online βλαβών και την έγκαιρη υποστήριξη των παιδιών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ενδείξεις μετατόπισης της δραστηριότητας. Η χρήση messaging εφαρμογών και online παιχνιδιών αυξήθηκε, ενώ η χρήση του Reddit ανέβηκε από 6,1% σε 9,4%. Το Reddit, παρότι περιλαμβάνεται στις πλατφόρμες που θεωρείται ότι εμπίπτουν στους περιορισμούς, έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας κατά της ένταξής του στο μέτρο.

Ήδη μετά την ενημέρωση του Μαρτίου, είχε ανακοινωθεί έρευνα για πιθανή μη συμμόρφωση πέντε μεγάλων πλατφορμών: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube. Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει κινηθεί προς αυστηρότερες κυρώσεις και μεγαλύτερες εξουσίες συλλογής στοιχείων από τις εταιρείες τεχνολογίας.

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Η πρώτη εικόνα, πάντως, δεν είναι μια απλή ιστορία αποτυχίας των παιδιών να «πειθαρχήσουν». Είναι μια ιστορία για το χάσμα ανάμεσα στη δημόσια πολιτική και στην αρχιτεκτονική των πλατφορμών. Η Αυστραλία έβαλε τον νόμο. Τα παιδιά συνέχισαν να μπαίνουν.

Και οι πλατφόρμες, σύμφωνα με τα ίδια τα παιδιά, συχνά δεν έκαναν ούτε το πρώτο βήμα: να ρωτήσουν πόσο χρονών είναι.

Με στοιχεία από Reuters