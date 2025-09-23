Η αστρονομική ανακάλυψη για τους εξωπλανήτες: Τελικά, είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν;

Έξω από το δικό μας ηλιακό σύστημα, το κοσμικό τοπίο είναι γεμάτο με εξωπλανήτες.

Στην πραγματικότητα, τρεις δεκαετίες από την ανακάλυψη του πρώτου εξωπλανήτη, η NASA έχει καταγράψει ένα ορόσημο με 6.000 και πλέον κόσμους πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα. Και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι αστρονόμοι αναμένουν μόνο να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν μια ευρύτερη ποικιλία εξωπλανητών ανάμεσα στα δισεκατομμύρια που πιστεύεται ότι υπάρχουν.

Αλλά ακόμα και μετά από 30 χρόνια αναζήτησης στο σύμπαν, ένα ερώτημα συνεχίζει να βασανίζει τους επιστήμονες: Είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν;

«Είναι η Γη το μόνο σπίτι για ζωή; Ή μήπως υπάρχουν άλλοι κατοικήσιμοι κόσμοι που περιμένουν να βρεθούν;» λέει αφηγητής της NASA. «Με κάθε πλανήτη που ανακαλύπτουμε, πλησιάζουμε περισσότερο στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα».

Τι είναι ένας εξωπλανήτης

Οι εξωπλανήτες είναι πλανήτες εκτός του ηλιακού συστήματος της Γης. Για αυτόν τον λόγο, αυτά τα ουράνια σώματα μερικές φορές αναφέρονται και ως εξωηλιακοί πλανήτες.

Μερικοί, που ονομάζονται πλανήτες-απατεώνες, δεν βρίσκονται καν σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι, αλλά μάλλον αιωρούνται στο σύμπαν χωρίς να συνδέονται.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αναζήτησή τους είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψουν εάν υπάρχει ζωή οπουδήποτε αλλού στο σύμπαν.

Πόσοι εξωπλανήτες υπάρχουν

Το 1995, ένας αέριος γίγαντας γνωστός ως 51 Pegasi b, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον ήλιο της Γης, χάραξε το όνομά του στην κοσμική ιστορία ως ο πρώτος εξωπλανήτης που ανακαλύφθηκε ποτέ.

Από τότε, αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν αφιερώσει 30 χρόνια στην ανακάλυψη και επιβεβαίωση της ύπαρξης χιλιάδων ακόμη εξωπλανητών στα πέρατα του σύμπαντος.

Μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά 6.007 εξωπλανήτες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης Εξωπλανητών της NASA, το οποίο παρακολουθεί εξωπλανήτες. Επειδή οι επιβεβαιωμένοι πλανήτες προστίθενται τακτικά στον αριθμό, κανένας μεμονωμένος πλανήτης δεν θεωρείται η 6.000ή είσοδος-ορόσημο, ανέφερε η NASA σε δελτίο τύπου τον Σεπτέμβριο ανακοινώνοντας το επίτευγμα.

Επιπλέον, όχι μόνο σχεδόν 8.000 επιπλέον υποψήφιοι εξωπλανήτες περιμένουν επίσημη επιβεβαίωση, αλλά εκτιμάται ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια, λένε οι αστρονόμοι.

Πώς βρίσκουν οι επιστήμονες τους εξωπλανήτες

Τόσο τα επίγεια όσο και τα διαστημικά κοσμικά αστεροσκοπεία, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών τηλεσκοπίων James Webb και Hubble, είναι αναπόσπαστα στοιχεία για την απεικόνιση και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με πιθανούς εξωπλανήτες.

Οι αστρονόμοι προβλέπουν επίσης ότι οι νέες και μελλοντικές πρωτοποριακές διαστημικές αποστολές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανακάλυψη ακόμη περισσότερων. Αυτό περιλαμβάνει το επερχόμενο διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman της NASA, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανακαλύπτει χιλιάδες νέους εξωπλανήτες κυρίως μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται βαρυτικός μικροεστιασμός.

«Αυτό το ορόσημο αντιπροσωπεύει δεκαετίες κοσμικής εξερεύνησης που καθοδηγούνται από τα διαστημικά τηλεσκόπια της NASA, εξερεύνηση που έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που η ανθρωπότητα βλέπει τον νυχτερινό ουρανό», ανέφερε σε δήλωσή του ο Shawn Domagal-Goldman, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος αστροφυσικής της NASA.

Έχει βρεθεί ζωή σε εξωπλανήτες;

Εν ολίγοις, όχι ακόμα.

Ένας εξωπλανήτης γνωστός ως K2-18b απέκτησε «κάποιο βαθμό φήμης» τον Απρίλιο, όταν μια ομάδα αστρονόμων ισχυρίστηκε ότι βρήκε στην ατμόσφαιρά του «τα ισχυρότερα στοιχεία μέχρι στιγμής» ότι υπάρχει ζωή οπουδήποτε αλλού εκτός από τη Γη.

Άλλοι επιστήμονες έχουν έκτοτε αμφισβητήσει τα ευρήματα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι η ανθρωπότητα είχε επιτέλους αποδείξεις ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Υπάρχουν εξωπλανήτες παρόμοιοι με τη Γη;

Γι' αυτό οι αστρονόμοι συνεχίζουν, αναζητώντας έναν πλανήτη που μοιάζει πολύ με τη Γη και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε ενδεχομένως να φιλοξενεί ζωντανούς οργανισμούς.

Το σύμπαν μπορεί να φιλοξενεί βραχώδεις και αέριους κόσμους που μοιάζουν με πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά είναι επίσης γεμάτο με απίστευτους και παράξενους πλανήτες που δεν μοιάζουν καθόλου με αυτούς που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο μας.

Το σύμπαν φιλοξενεί πλανήτες μεγέθους σαν τον Δία που περιστρέφονται πιο κοντά στο γονικό τους άστρο από ό,τι ο Ερμής που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, και πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από δύο αστέρια, όπως ένας που ονομάζεται Kepler-16b και έχει συγκριθεί με τον Tattoine στον «Πόλεμο των Άστρων».

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν επίσης, τον πιο κρύο εξωπλανήτη που έχει απεικονιστεί μέχρι σήμερα, τον 14 Herculis c, ο οποίος έχει περίπου επτά φορές τη μάζα του Δία και είναι τόσο κρύος όσο 26 βαθμοί Φαρενάιτ. Για λόγους σύγκρισης, οι περισσότεροι πλανήτες έχουν χιλιάδες βαθμούς Φαρενάιτ.

Υπάρχουν επίσης, πλανήτες όπως ο WASP-193b, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον Δία αλλά ελαφρύς και λεπτός σαν μαλλί της γριάς, και αφιλόξενοι κόσμοι όπως ο WASP-107b, όπου αμμώδη σύννεφα ψηλά στην ατμόσφαιρα πέφτουν σαν βροχή στην επιφάνεια.

Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους χιλιάδες κόσμους, «Υπάρχει ένας που δεν έχουμε βρει, ένας πλανήτης ακριβώς σαν τον δικό μας», σύμφωνα με τη NASA για τους εξωπλανήτες. «Τουλάχιστον, όχι ακόμα».

Με πληροφορίες από USA Today