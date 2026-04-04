Η Artemis II καθ' οδόν προς τη Σελήνη: Γιατί άργησε επί 50 χρόνια η επιστροφή του ανθρώπου

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, η ανθρωπότητα βρίσκεται ξανά καθ’ οδόν προς τη Σελήνη μέσω της επανδρωμένης αποστολής Artemis II της NASA.

Η αποστολή Artemis II της NASA ξεκίνησε το ταξίδι της το βράδυ της Πέμπτης (2/4), όταν η κάψουλα Orion ολοκλήρωσε με επιτυχία έναν κρίσιμο ελιγμό και εγκατέλειψε τη γήινη τροχιά, κατευθυνόμενη προς το φεγγάρι.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής ακολουθούν τα βήματα του ιστορικού προγράμματος «Apollo», που έστειλε για τελευταία φορά ανθρώπους στη Σελήνη τον Δεκέμβριο του 1972.

Το ερώτημα όμως παραμένει και είναι καίριο: γιατί χρειάστηκε να περάσει μισός αιώνας για να επιστρέψει ο άνθρωπος στη Σελήνη;

Επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη: Η εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Η σύντομη απάντηση είναι ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, αναφέρει σε σχετική του ανάλυση το Space.

Το πρόγραμμα Apollo γεννήθηκε μέσα στον Ψυχρό Πόλεμο, όταν οι ΗΠΑ θεωρούσαν πως η κατάκτηση της Σελήνης ήταν ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο διαστημικός ανταγωνισμός ξεκίνησε το 1957 με την εκτόξευση του Sputnik από τη Σοβιετική Ένωση, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στην Ουάσινγκτον.

Λίγο αργότερα, οι Σοβιετικοί έστειλαν και τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα, τον Γιούρι Γκαγκάριν, το 1961.

Η απάντηση των ΗΠΑ ήταν η «κούρσα για τη Σελήνη». Το 1969, οι Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν πάτησαν στο φεγγάρι με την αποστολή Apollo 11, σηματοδοτώντας μια τεχνολογική και πολιτική νίκη.

Γιατί σταμάτησαν οι αποστολές στη Σελήνη

Παρά τις επιτυχίες, το πρόγραμμα Apollo δεν συνεχίστηκε μετά το 1972. Οι λόγοι ήταν κυρίως πολιτικοί και οικονομικοί, καθώς η «κούρσα» με τη Σοβιετική Ένωση είχε, ουσιαστικά, κερδηθεί από τις ΗΠΑ, η χρηματοδότηση μειώθηκε δραστικά (από 4,4% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού τότε, σε λιγότερο από 0,4% σήμερα), ενώ μετατοπίστηκαν και οι προτεραιότητες της NASA σε άλλα προγράμματα, όπως το διαστημικό λεωφορείο.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1990, εξαφανίστηκε και η γεωπολιτική πίεση που είχε οδηγήσει στην αρχική εξερεύνηση.

Σήμερα, το ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται, αυτή τη φορά με την Κίνα να διεκδικεί ενεργό ρόλο και να στοχεύει σε επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2030. Ωστόσο, η σύγχρονη «κούρσα» διαφέρει σημαντικά από εκείνη του Ψυχρού Πολέμου. Δεν υπάρχει ο ίδιος υπαρξιακός φόβος, ούτε η ένταση πυρηνικής αντιπαράθεσης.

Σε αντίθεση με το Apollo, που είχε ως στόχο απλώς την προσελήνωση, το πρόγραμμα Artemis φιλοδοξεί να δημιουργήσει μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, ιδίως κοντά στον νότιο πόλο της.

Όπως έχει δηλώσει η NASA, αυτή τη φορά ο στόχος δεν είναι μόνο «να πάμε», αλλά να μείνουμε και να προετοιμάσουμε το επόμενο μεγάλο βήμα: την αποστολή στον Άρη.

Με πληροφορίες από Space