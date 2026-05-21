Η αρχή του σεξ ήταν ένα θαλάσσιο πλάσμα ηλικίας 567 εκατ. ετών

Η αναπαραγωγή μέσω φύλου εμφανίστηκε στη Γη πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέα μελέτη που βασίζεται σε απολιθώματα ηλικίας περίπου 567 εκατομμυρίων ετών από τον βορειοδυτικό Καναδά.

Η ανακάλυψη αφορά οργανισμούς του γένους Funisia, σωληνοειδή θαλάσσια πλάσματα που ζούσαν στον βυθό κατά την περίοδο Εντιακάρα, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες πολύπλοκες μορφές ζωής στη Γη. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, τα απολιθώματα αποτελούν την αρχαιότερη γνωστή ένδειξη σεξουαλικής αναπαραγωγής στο αρχείο των απολιθωμάτων, μεταφέροντας την εμφάνισή της πέντε έως δέκα εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι οργανισμοί αυτοί αναπαράγονταν απελευθερώνοντας σπέρμα και ωάρια στο νερό, με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που χρησιμοποιούν σήμερα τα κοράλλια. Τα Funisia ήταν ακίνητοι οργανισμοί που ζούσαν σε συστάδες παρόμοιου μεγέθους στον αρχαίο θαλάσσιο πυθμένα.

Η ανακάλυψη έγινε σε απομονωμένη περιοχή των Βορειοδυτικών Εδαφών του Καναδά, στα βουνά Mackenzie, όπου οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 100 απολιθώματα σε σχηματισμούς πετρωμάτων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν άδειοι από ίχνη ζωής. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται έξι ομάδες οργανισμών που δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ ξανά στη Βόρεια Αμερική, στοιχείο που δείχνει ότι οι πρώτες πολύπλοκες μορφές ζωής ήταν πιο διαδεδομένες απ’ όσο πίστευαν οι επιστήμονες.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα της αποστολής ήταν και απολιθώματα του Dickinsonia, ενός επίπεδου οργανισμού που κινούνταν στον θαλάσσιο πυθμένα και απορροφούσε βακτήρια και φύκη από την κάτω επιφάνειά του, καθώς δεν διέθετε στόμα. Οι επιστήμονες τον περιγράφουν ως οργανισμό που έμοιαζε με «πατάκι μπάνιου» ή τηγανίτα και θεωρούν ότι αποτελεί μία από τις αρχαιότερες γνωστές μορφές ζωής που μπορούσαν να μετακινούνται αναζητώντας τροφή.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης απολιθώματα του Kimberella, ενός οργανισμού που θεωρείται πιθανός πρώιμος συγγενής των μαλακίων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το πλάσμα αυτό χρησιμοποιούσε ένα μυώδες «πόδι» για να κινείται και να συλλέγει τροφή από τον πυθμένα. Εκτιμάται ακόμη ότι μπορεί να αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα παραδείγματα διμερών ζώων, δηλαδή οργανισμών με συμμετρική δεξιά και αριστερή πλευρά, καθώς και διακριτό μπροστινό και πίσω μέρος, χαρακτηριστικά που εμφανίζει σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των ζώων.

Τα απολιθώματα ανήκουν στην περίοδο Εντιακάρα, μεταξύ 538 και 575 εκατομμυρίων ετών πριν από σήμερα, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες πολύπλοκες πολυκύτταρες μορφές ζωής στη Γη. Παρότι ορισμένοι οργανισμοί θυμίζουν μακρινούς προγόνους σύγχρονων κοραλλιών, μεδουσών ή μαλακίων, άλλοι δεν μοιάζουν με κανέναν οργανισμό που υπάρχει σήμερα, γεγονός που καθιστά την περίοδο αυτή μία από τις πιο αινιγματικές στην ιστορία της ζωής στον πλανήτη.

